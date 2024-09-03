國土計畫分區管制明年大限將至　非建築用地逾期無法更正

▲內政部次長董建宏日前拜會南投縣長許淑華，溝通國土計畫議題。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

國土計畫功能分區將於114年4月30日公告實施，南投縣地政處提醒民眾，屆時因相關規定停止適用，將無法再受理更正編定申請案，而未完成核定之申請案亦將駁回；考量更正編定案件受理到核定約需2至3個月，如有申請需求之民眾，建議提早提出申請，避免未能及時核定而遭駁回。



縣府地政處表示，依非都市土地使用管制等相關規定，經編定使用的土地，如能檢具於公告編定前或限制建築前已變更使用的合法證明文件，得辦理更正編定；因編定當時並未規定辦理逕為分割 ，僅能先依比例最大的合法用途辦理使用地編定後，再由民眾檢具管制前或限制建築前已變更使用之合法證明文件，申請更正編定。



地政處舉供建築使用之土地為例說明，因南投縣非都市土地是於民國69年6月1日公告實施土地使用管制，如管制前已有合法建物存在，可檢具管制時點前之戶籍、稅籍、用水、用電、未實施建築管理地區建物完工證明書、建築執照或建物登記證明其中一項證明文件，向轄區地政事務所提出申請；地政所受理後會邀集相關單位派員現勘，確定地上建物是否符合要件，再由民眾申請將合法房屋加計法空地之範圍分割並更正編定為建地，其餘部分仍維持原使用地。

地政處強調，田地目1-12等則與田地目13-26等則之農地，因分別於民國62年12月24日及64年12月31日起即依「限制建地擴展執行辦法」規定限建，因此這類土地申請更正編定時，應檢具限建前之證明文件。