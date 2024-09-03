傳心健司長陳亮妤接任健保署副署長　邱泰源：尚未確認

▲衛福部心理健康司司長陳亮妤，資料照。（圖／記者趙于婷攝）

記者洪巧藍／台北報導

健保署副署長空缺原定由桃園市衛生局前局長劉宜亷接任，但日前劉表示因為個人生涯規劃，要照顧高齡93歲的母親而婉拒接任。現在傳出最新人選是衛福部心健司長陳亮妤，衛福部長邱泰源今日受訪時強調「都還沒有確認」，因為合適的人選不少，台灣有熱情的人才很多，現在都還在最後的決定當中，這一兩周會公布。

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▲衛福部長邱泰源今早出席活動時受訪。（圖／記者洪巧藍攝）

健保署前副署長李丞華7月中旬退休，原本已經對外宣布由邱泰源的學生、桃園市衛生局前局長劉宜亷接任副署長一職；桃園市政府日前也宣布，衛生局長將由聯新國際醫院副院長賈蔚接任。但近日因為交通部前部長李孟諺桃色糾紛請辭，劉宜亷多年前也曾有感情糾紛甚至鬧上法庭，傳出政府高層因此持謹慎態度而勸回。

邱泰源日前證實劉宜亷婉拒接任健保署副署長，但實際原因是因為個人生涯規劃的考量，為了照顧高齡93歲的媽媽最後決定婉拒，雖然感到可惜但也只能尊重其意願，會再盡快另覓人才。

現在最新消息傳出，衛福部高層有意讓精神科醫師出身、擅長成癮防治領域的陳亮妤接任健保署副署長一職，邱泰源今日受訪表示還沒有確認。邱泰源直言，「合適的人選不少」，台灣有熱情的人才很多，這方面熟悉的人才也不少，「我們現在都還在最後的決定，有結果就會對外報告，這一兩周會公布。 」