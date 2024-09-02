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墾管處增巡查治陽傘「抓到就罰」！沙灘3區歸業者：白天看到正常

▲墾丁沙灘 。（圖／記者陳崑福翻攝，資料照片）

▲墾丁陽傘之亂引發抨擊，也掀起對於沙灘管理的討論。（資料照／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福、閔文昱／屏東報導

墾丁近期爭議不斷，除了物價遭詬病剝削遊客，沙灘陽傘業者佔用海灘也引起批評，墾丁國家公園管理處（下稱墾管處）上個月底雖聯手警方稽查拆除，但不到一周又被網友直擊南灣沙灘上陽傘朵朵開，引發爭議。對此， 墾管處表示，已經增加巡查頻率，一旦查獲業者違規將「立即開罰」。

對於墾丁南灣傳出業者仍有利用陽傘佔地為王情形，墾管處今（2）日指出，已採取每日多次不定期巡查方式，一旦查獲業者違規立即開罰；並且要求業者在日落後必須拔除陽傘，不得留置沙灘。

▲墾丁南灣業者日落收傘後景象。（圖／墾管處提供）

▲墾丁南灣業者日落收傘後景象。（圖／墾管處提供）

墾管處說明，南灣沙灘分4區，一區開放給遊客使用，另3區給承租人使用；先前，承租人的陽傘晚上未拆除，目前晚上要求全部拆除，每天一大早，大概早上6時就有承租人開始立傘做生意，因此白天在南灣沙灘看到陽傘是正常現象，也已要求承租業者不得趕遊客。

墾管處表示，今天進行巡查沙灘時，現場查有業者陽傘及物品未放置於指定位置，已立即依據「南灣遊憩區沙灘經營遊憩活動須知」對業者開單扣點處罰。另外，為了維護沙灘景觀與遊客權益，每天已經增加巡查頻率、強力執法絕不寬待。

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