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大陸 大陸焦點 特派現場

中國女三寶逆向撞車！下車「連搧對方10巴掌」　身分被起底

厲害了中國女三寶！逆向撞車還連搧對方10巴掌，身分被起底。（翻自微博）

▲厲害了中國女三寶！逆向撞車還連搧對方10巴掌，身分被起底。（翻自微博）

圖文／鏡週刊

三寶無所不在，近日中國就有一名女三寶，開著Land Rover豪車，然後在大馬路上公然逆向，結果撞上一輛大客車的尾巴與一輛小客車的車頭。但這位女三寶不知錯，還把所有責任怪罪在小客車車主身上，更當場對小客車車主連搧10巴掌。

據悉事發在8月28日下午1點左右，在青島的一處景區附近，這名王姓女三寶想要插隊，於是冒險逆向行進，結果反而撞上前方的一輛大巴士，並逆向撞上另一輛小客車。不過王女認為錯不在她，認為所有的責任都在小客車身上，隨後她跳下車來，開始與小客車的林姓駕駛發生爭執。

從民眾拍攝的影片可見，現場有景區人員一度出面勸架，但王女依舊相當生氣，除了高分貝辱罵，更不停闖入林男車中，最後更在車窗邊，直接狠搧林男10個巴掌。王女這時還不斷ㄉ大罵：「我逆行怎麼了？我打你怎麼了！你報警，你報啊，我饒不了你！」之後王女駕車揚長而去。

事後林男接受《九派新聞》訪問，他表示：「一開始她按了喇叭，想插到旁邊車道，我也按喇叭，卻看見她在車裡罵罵咧咧，我就上火了，沒有讓她。如果她當時好好跟我說，我肯定會讓。」不過就在29日晚間，青島市公安局嶗山分局發布通告稱，打人的38歲王姓女子被行政拘留10日、罰款1000元人民幣（約新台幣4512元）。

不過這段影片，也隨即引發網友熱議，更紛紛肉搜起底王女的背景。就有網友發現，王女曾經拍過公安宣傳片，相信她是公安體系的人員。另外還有網友指出，王女是嶗山區城市管理局副主任。

有網友發現，王女曾為公安拍過宣傳片。（翻自微博）

▲有網友發現，王女曾為公安拍過宣傳片。（翻自微博）

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