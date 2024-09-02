昔挺柯文哲IG被灌爆　愛莉莎莎突喊：Goodbye the world

▲愛莉莎莎生活愜意，經常出國去玩。（翻攝愛莉莎莎IG）

圖文／鏡週刊

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，歷經3天2夜的審訊，台北地方法院庭訊後於今（2日）凌晨裁定柯文哲無保請回。期間，曾力挺柯文哲的網紅愛莉莎莎人在泰國，其社群網站遭網友灌爆，挨批「阿北出事了怎麼不幫忙了？」愛莉莎莎先是在限動貼出表情符號，看似在回覆此事，昨（1日）再度發文：「Goodbye the world」（再見了世界），透露將去冥想集中營，坦言「最近小low」，希望10天後能脫胎換骨。

柯文哲捲入弊案後，在泰國的愛莉莎莎IG遭網友灌爆，她先是在限時動態寫下：「只希望在台灣的一切安好」，附上祈禱符號。柯文哲遭聲押消息傳出後，她再發全黑底圖，配上一個嘆氣的表情符號，疑似在回覆此事。

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▲愛莉莎莎透露將到冥想集中營，不能用手機10天。（翻攝愛莉莎莎IG）

▲愛莉莎莎寫下：「Goodbye the world」。（翻攝愛莉莎莎IG）

愛莉莎莎昨再度於限動更新泰國遊記，透露將去冥想集中營，她寫道：「今天要進去10天不能講話的冥想集中營了，10天不能用手機、不能講話，甚至不能看書、寫宇，只能跟自己的內在對話。」並表示，「不知道為什麼最近小low，希望十天後的我能夠脫胎換骨。」

另外一則限動中，她貼出照片寫下：「Goodbye the world」，看來已經進入冥想集中營，與外界隔絕了。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



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