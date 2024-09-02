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社會 社會焦點 保障人權

柯文哲無保請回　律師見1細節「很奇怪」

記者陳俊宏／綜合報導

民眾黨主席柯文哲身陷京華城案，今天凌晨3時被法官裁定無保請回，而台北市前副市長彭振聲則是羈押禁見。對此，律師林智群認為，「羈押庭順序」很奇怪，「因通常主嫌是放最後一個，怎麼會是副市長？」他也提到，訴訟過程本來就是浮動狀態，要從一些小細節去觀察檢察官、法官的態度是否發生變化。

台北地院說明，柯文哲非都委會與會人員，也無相關專業，加上檢察官所提出事證，尚存有其他合理解釋空間，也尚未達到「有犯罪高度可能性」程度，因此諭知請回。對此，北檢將提出抗告。

▼柯文哲無保請回，妻子陳佩琪笑開懷。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼柯文哲無保請回。（圖／記者湯興漢攝）

而法官考量彭振聲涉犯圖利罪，且賄賂金額極為龐大，亦有勾串共犯之虞，因此裁定羈押禁見。

對此，林智群在臉書說，周日晚間看到羈押庭順序變成副市長最後一個，「我就覺得奇怪，因為通常主嫌（犯嫌最重大的那個）是放最後一個，怎麼會是副市長？想說不會是副市長一手遮天，市長隨便蓋章吧？」

▼彭振聲遭收押禁見。（圖／記者李毓康攝）

▲▼檢調偵辦京華城案，今天再度展開搜索與約談等相關行動，台北市前副市長彭振聲晚間移送北檢複訊。（圖／記者李毓康攝）

林智群表示，「嗯別說我馬後砲」，因他周日晚錄政論節目時有提出這個問題，「主持人跟其他來賓說可能是副市長生病，才會做這樣安排。我說如果是副市長生病，應該會先問副市長才對，最後這個羈押庭順序，我覺得很奇怪。」

林智群也表示，「有網友留言說我翻車。我沒翻車喔！我上節目有說因為羈押庭順序調動，阿北被羈押可能性可能產生變數。」

林智群認為，阿北被羈押的可能性一路上升，到最後法官排羈押庭時又戲劇性下降，這顯示訴訟過程本來就是一個浮動狀態，要從一些小細節去觀察檢察官、法官對這個案子的態度，是否發生變化。

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