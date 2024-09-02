快訊／柯文哲被帶走69小時　批檢方「編故事」壓迫凌虐

記者柯沛辰／台北報導

台北地院1日晚間召開羈押庭後，2日凌晨3點多諭知，柯文哲犯罪嫌疑不重大，當庭釋放，無保請回。柯文哲自8月30日中午被帶走訊問至今近70小時，步出地院後第一時間發表談話，他批評檢方編故事、極盡壓迫凌虐，但法官扛住了所有壓力，感謝小草們到場力挺守候。

柯文哲表示，司法單位如果有疑問，可以傳訊他，不需要在清晨出動，去搜索台灣主要在野黨主席的住處、辦公室及中央黨部，無法理解北檢的目的是什麼。之後，北檢查扣手機跟硬碟，再拿裡面的資料去編故事，在這兩天當中，可以說是「極其壓迫跟凌虐」。

柯文哲說，他在庭上答辯時說，當年京華城840％容積率一案，轉送都委會決議後，「我完全沒有過問，因為作為市長，不該過問單一個案，所以後來840％容積率一事，我完全不知道，「直到今年三四月間，開始鬧這件事之後，我才第一次知道，這個案子的容積率是840％。」

柯文哲說，目前這個案子的所有證據，均未顯示他有去干預這個案子，但從檢察官這兩天的訊問方式，他已經知道檢方的態度相當明確，所以他有跟法官說「請你不要為難」，因為這一次真正辛苦的是法官，扛住了最後真正的壓力。

▼柯文哲無保請回後步出地院，陳佩琪依偎在一旁。（圖／記者湯興漢攝）