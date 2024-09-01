快訊／國家警報響！雷雨彈灌3縣市　暴雨持續2小時

▲午後部分地區出現大雷雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

午後天氣不穩定，中央氣象署今（1日）下午2時54針對3縣市發布大雷雨即時訊息，持續1小時以上，並針對台中市太平區發布災防告警，暴雨警戒2小時。

氣象署指出，台中市、南投縣、苗栗縣大雷雨持續時間至下午4時0分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲苗栗縣、台中市、南投縣。（圖／氣象署提供）

氣象署也針對台中市頭汴坑溪(仙女瀑布至一江橋)發布災防告警，持續時間至下午4時54分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

氣象署說明，今天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多仍為晴到多雲，清晨中南部有零星短暫陣雨，午後各地山區及嘉義以南地區、中部近山區平地有局部短暫雷陣雨，中南部地區並有局部大雨發生，甚至山區有局部短沿時豪雨發生的機率。

大雷雨即時訊息

影響時間：01日白天

＊警戒區域

苗栗縣：卓蘭鎮

台中市：中區、東區、南區、西區、北區、西屯區、北屯區、豐原區、東勢區、后里區、神岡區、潭子區、大雅區、新社區、石岡區、霧峰區、太平區、大里區、和平區

南投縣：國姓鄉

山區暴雨

影響時間：01日白天

＊警戒區域：台中市太平區