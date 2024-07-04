空拍族注意！台中上半年開出近38萬元罰單　挨罰地點曝光

▲台中上半年有11件違規案件，其中10件違規地點通通在「2024中台灣元宵燈會」。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

台中市政府宣布新增加18處禁飛場域，包含熱門景點高美燈塔，此外，交通局也公布今年度上半年無人機誤入禁飛場域開罰已達11件，其中10件違規地點通通在「2024中台灣元宵燈會」，燈會期間玩家在中央公園違法飛空拍機挨罰。

台中市政府宣布新增加18處禁飛場域，包含高美燈塔、農業部農業試驗所作物種原庫、台灣票據交換所台中市分所、台灣高等檢察署台中檢察分署、鯉魚潭給水廠、中華電信台中梧棲電信園區、國軍營區等場域設施。交通局表示，修正後台中市禁限區域共434處，民眾從事遙控無人機活動前，務必事先確認是否處於禁止飛航區域，違規者可依法裁處3至30萬元罰鍰。

▲台中市政府宣布新增加18處禁飛場域，包含高美燈塔等地。（圖／台中市政府提供）



交通局長葉昭甫表示，近年來操作無人機的民眾明顯成長，連帶違規案件也增多，民用航空法遙控無人機專章自109年開始實施至今年，市府已舉發24件遙控無人機違規案，共計裁罰108.5萬元；其中，今年1到6月裁罰11件違規案，裁罰金額37.5萬元，主要違規項目為於公告禁飛航區域、於人群聚集或室外集會遊行上空、於日落後至日出前的時間等進行遙控無人機飛航活動，及所有最大起飛重量250公克以上的遙控無人機未辦理註冊。

葉昭甫也呼籲，民眾從事遙控無人機活動前，請事先確認是否處於禁止飛航區域，務必遵守相關規定，謹記「五要五不要」原則，「五要」要在白天飛行、要在視距內進行操作、要低於400呎活動、要隨時監視遙控無人機的飛航及其周遭狀況、要遵守管理規則的操作限制；「五不要」不要與其他航空器、建築物或障礙物接近或碰撞、不要投擲或噴灑物件、不要裝載危險物品、不要在人群或室外集會遊行上空活動、不要同一操作人同一時間控制2架以上遙控無人機。