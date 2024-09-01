快訊／深夜不開羈押庭！柯文哲「收不收押」今早繼續戰

▲柯文哲被檢調聲請羈押禁見，台北地院預計9月1日召開羈押庭。（圖／記者黃哲民攝）

記者趙蔡州／綜合報導

民眾黨主席柯文哲陷入京華城弊案接受調查，8月31日複訊後被檢方聲請羈押禁見，不少支持者對此感到不滿，在北檢門外聚集、聲援。由於檢方聲請限制閱卷，台北地院預計9月1日上午會先開閱卷庭，待閱卷結束後才會召開羈押庭，因此柯文哲短時間內應該不是從北檢離開。

柯文哲因京華城弊案涉嫌圖利罪，檢調廉8月30日兵分多路前往他的住家、台玻大樓辦公室進行搜索，同時將他帶回廉政府進行約談，直到8月31日凌晨將他移送北檢複訊，不過他拒絕夜間偵訊被檢方當庭逮捕。台北地檢署31日下午3點重開偵查庭，訊後認定柯文哲涉案嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見。

▲柯文哲聲押禁見。（圖／記者林敬旻攝）

台北地檢署表示，案情經訊問柯文哲後，認為柯文哲涉犯貪污治罪條例第4條第1項第5款之公務員違背職務收賄及同條例第6條第1項第4款之圖利等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且所犯為最輕本刑為5年以上有期徒刑之罪，有相當理由認為有湮滅證據或勾串共犯或證人之虞，依法向法院聲請羈押禁見。

▲陳佩琪現身北院，聲明支持柯文哲到底。（圖／記者林敬旻攝）

針對柯文哲遭檢方逮捕、聲押禁見一事，許多柯文哲的支持者8月31日紛紛前往北檢外聚集，在拒馬前舉牌高呼「相信清白、柯P加油」、「司法蒙塵、人民蒙羞」、「程序要正義」、「綠色恐怖」、「放人、放人」表達訴求，民眾黨立委黃國昌、學姊黃瀞瑩、網紅館長陳之漢、前立委蔡壁如均現身北檢門口聲援。