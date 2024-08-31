柯文哲不明金流「是700萬還170萬？」挺柯網紅吐心聲

▲陳佩琪現身北院，聲明支持柯文哲到底。（圖／記者林敬旻攝）



記者柯振中／綜合報導

民眾黨主席柯文哲身陷京華城案，外傳有不明金流交代不清，目前金額究竟是170萬元，還是700萬元，仍沒有被證實。對此，先前挺柯的網紅「葉式特工」透過臉書發文，吐露自己的心情，並且開口質疑，「到底是700萬還是170萬？」

葉式特工在臉書上發文，柯文哲爆出700萬不明金流的第一時間，他的情緒十分低落，也因此不敢看社群軟體，並且反問自我「是不是被柯文哲騙了」。傷心的同時，葉式特工也安慰自己，至少以後不必再關心政治，不再為政治搞得自己負能量滿滿，也算是好事。

原先報導的700萬金流，內容鉅細靡遺，直到第二版本的170萬出現，才讓他感到疑惑。而對於這筆170萬現金的來源，陳佩琪則是交代，這筆錢是母親過世後的銀行存款，她提領來當生活費，加上柯文哲給她的稿費及演講費，最後才會存入這筆現金。

▲葉式特工吐露心聲，想要了解究竟是170萬元，還是700萬元。（圖／翻攝臉書／葉式特工Yes Ranger）



葉式特工對此表示，目前檢方不願證實，哪個版本才是真的，若真是700萬元，且是柯文哲給陳佩琪的不明來源現金，那他絕對不會再支持柯文哲。

但如果170萬元的版本才是真的，那麼也希望大家看清楚，居然會有人拿陳佩琪母親的手尾錢來抹黑政敵，「不要說170萬元也可能是贓款，議員應曉薇拿4,000萬了（應是4,500萬元），市長才拿170萬？」

據了解，對於這筆金流，陳佩琪交代，這筆錢是她母親過世後所留下的錢，加上柯文哲的選舉補助款，一共百萬元存入帳戶，以及柯文哲的演講費、稿費等費用，一共6、70萬元存入帳戶。不過，因為這筆錢存入的時間，與應曉薇邀約「便當會」的時間點接近，因此陳佩琪的說法不被採信，檢方將這筆錢認定為不明來源的財產。