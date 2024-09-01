南投網路e櫃檯45新項目上線　9／1起線上申辦可抽電子超商禮品卡

▲南投縣政府「網路e櫃檯」全新服務上架，線上申辦抽好禮活動9月1日開跑。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府「網路e櫃檯」打造便民線上申辦服務，今年度新增45個項目，並於8月30日正式上架，並將在9月1日至10月20日辦理「使用網路e櫃檯線上申辦抽好禮活動」，完成e櫃檯線上申請並使用MyData服務的民眾都可參加，獎項為價值300元至1000元的電子式超商禮品卡。

縣府指出，網路e櫃檯依局處業務，除規劃建設、財政、稅務、衛生、社會福利、教育文化、觀光、地政、環境保護等多元申辦服務，今年更增加發展遲緩兒童早期療育費用補助費、地價稅減免用地申請、地價稅自用住宅用地申請、地價稅以電子方式傳送繳款書、轉帳通知及繳納證明申請等業務，民眾在家就能透過平台線上操作完成申請。

另數位發展部為讓民眾多運用MyData申請服務項目，新增「手機+健保卡卡號」驗證模式功能，讓初次使用的民眾能透過更簡便方式完成線上申辦服務，簡化繁瑣認證流程，也讓申辦更加便利及安全。

縣府計畫處表示，未來平台會持續為民眾提供更多申辦服務，以更智慧、便利、多元方式，讓民眾享受免出門也可完成申請服務，感受資訊技術帶來的方便性；本次抽獎活動將於10月21日以電腦隨機抽出得獎者，獲獎名單公告於縣府「網路e櫃檯」，預計11月1日起以E-MAIL郵件通知獎品發放。