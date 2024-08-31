快訊／館長接到柯媽媽電話：她一直哭





▲陳之漢預告晚間直播聲援，喊話檢調快拿出證據。（圖／記者黃克翔攝）

記者邱晟軒／綜合報導

民眾黨主席柯文哲因捲入京華城容積率弊案，今（31日）凌晨被移送至台北地檢署複訊，但因拒絕夜間偵訊遭當庭逮捕，隨後聲請提審，稍早法院已駁回。「館長」陳之漢今天下午現身北檢，公開聲援柯文哲，要求檢調單位拿出證據；稍早他更透露，接到柯文哲母親的電話，柯媽媽在電話中痛哭，懇請大家相信她兒子的清白。

館長表示，他準備在晚間6點開直播，「要回去和混蛋作戰」。即使力量不對稱，仍會打一場保衛戰，不能讓一群小人和政論節目道聽塗說。

館長進一步強調，他希望柯文哲能挺過這次難關，同時向檢察官喊話，希望能給民眾一個最合理、最一刀斃命的證據。他表示：「已經兩個工作天了，查出了什麼？如果檢調真的有證據，為什麼阿北還被卡在裡面？如果有證據就趕快拿出來！」

此外，館長還透露稍早接到柯文哲母親的電話。他表示，過去從未和柯媽媽通過電話，但剛剛在電話中，柯媽媽一直哭泣，懇請大家相信她兒子的清白。館長回應柯媽媽說：「如果不相信柯文哲的清白，今天我就不會站在這裡，現場的年輕人和支持者也同樣不會站出來。」

▼館長力挺柯文哲，宣示要回去和混蛋作戰。（圖／記者黃克翔攝）