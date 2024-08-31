　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／館長接到柯媽媽電話：她一直哭

▲▼館長抵達北檢。（圖／記者黃克翔攝）

▲陳之漢預告晚間直播聲援，喊話檢調快拿出證據。（圖／記者黃克翔攝）

記者邱晟軒／綜合報導

民眾黨主席柯文哲因捲入京華城容積率弊案，今（31日）凌晨被移送至台北地檢署複訊，但因拒絕夜間偵訊遭當庭逮捕，隨後聲請提審，稍早法院已駁回。「館長」陳之漢今天下午現身北檢，公開聲援柯文哲，要求檢調單位拿出證據；稍早他更透露，接到柯文哲母親的電話，柯媽媽在電話中痛哭，懇請大家相信她兒子的清白。

館長表示，他準備在晚間6點開直播，「要回去和混蛋作戰」。即使力量不對稱，仍會打一場保衛戰，不能讓一群小人和政論節目道聽塗說。

館長進一步強調，他希望柯文哲能挺過這次難關，同時向檢察官喊話，希望能給民眾一個最合理、最一刀斃命的證據。他表示：「已經兩個工作天了，查出了什麼？如果檢調真的有證據，為什麼阿北還被卡在裡面？如果有證據就趕快拿出來！」

此外，館長還透露稍早接到柯文哲母親的電話。他表示，過去從未和柯媽媽通過電話，但剛剛在電話中，柯媽媽一直哭泣，懇請大家相信她兒子的清白。館長回應柯媽媽說：「如果不相信柯文哲的清白，今天我就不會站在這裡，現場的年輕人和支持者也同樣不會站出來。」

▼館長力挺柯文哲，宣示要回去和混蛋作戰。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼館長抵達北檢。（圖／記者黃克翔攝）

ET快訊
數十萬人湧進台南！沙丁魚式人潮擠爆　文博會場內畫面曝
張文綺台中鹽酥雞店爆離職潮　損失200萬...機具成廢鐵
熱帶低壓生成了「挑戰下周一、二成颱」　最新修正路徑出爐
快訊／館長接到柯媽媽電話：她一直哭
力挺柯文哲不會受賄！美女博士喊「釐清1關鍵」：市長也沒這權力
快訊／大雨特報擴大8縣市　國家警報響「大雷雨灌4地」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

哭哭了...休旅車追尾保時捷911雙門跑車　路人集體回頭

快訊／館長接到柯媽媽電話：她一直哭

最愛這一味！蕭美琴出席黑熊學院開訓 　學員帶香菜月餅及香菜全餐

快訊 ∕ 台中男墜70米捎來吊橋　無呼吸心跳命危...送醫搶救中

快訊／北檢門口最新現場曝！下午湧現人潮　滿到對面人行道

學姊硬壓學妹宿舍床上強吻！狂送40封情書　跟騷+猥褻被判刑

「好了我要走了！」柯式口吻拒絕夜間偵訊　柯文哲慘遭當庭逮捕

柯文哲聲請提審「反制被逮捕」　律師：合法行使權利但有副作用

快訊／聲請提審遭駁回　中斷13小時！北檢再度偵訊柯文哲

退休學長多次攔警車+嗆所長：下班要注意安全　這下慘了！

【開學前一天趕作業】被台鋼吉祥物抓包全部擦掉！ #棒球

ELLA「聊DIY帶動作」楊祐寧嚇歪　記者會上健康教育狂喊：會陰啊～

正港分局直擊！王淨遇到KID就破功...後台吵不停XD　坤達「站台」認：想打謝正達

韓客機遇颱風「整架被吹跑」　劇烈搖晃降落福岡機場失敗

鳳小岳「痛失9個月愛兒」緊抱懷中　曝人生醒悟「不想再留有遺憾」QQ

開學前去棒球場趕作業　被吉祥物抓包搶來擦掉

婁峻碩「親挑名牌包」寵凡凡　送10咖「越買越貴」：不能落漆

聯結車右轉...視線死角釀禍　8歲單車童驚險「車底躲劫」

大聲經紀人曝「BIGBANG起床順序」　GD.TOP最難叫：真的心好累XD

「誰下面是弟弟」學生驚呼　老師突意會到大笑掉出框

哭哭了...休旅車追尾保時捷911雙門跑車　路人集體回頭

快訊／館長接到柯媽媽電話：她一直哭

最愛這一味！蕭美琴出席黑熊學院開訓 　學員帶香菜月餅及香菜全餐

快訊 ∕ 台中男墜70米捎來吊橋　無呼吸心跳命危...送醫搶救中

快訊／北檢門口最新現場曝！下午湧現人潮　滿到對面人行道

學姊硬壓學妹宿舍床上強吻！狂送40封情書　跟騷+猥褻被判刑

「好了我要走了！」柯式口吻拒絕夜間偵訊　柯文哲慘遭當庭逮捕

柯文哲聲請提審「反制被逮捕」　律師：合法行使權利但有副作用

快訊／聲請提審遭駁回　中斷13小時！北檢再度偵訊柯文哲

退休學長多次攔警車+嗆所長：下班要注意安全　這下慘了！

哭哭了...休旅車追尾保時捷911雙門跑車　路人集體回頭

快訊／德威航空小港飛仁川航班訊號異常…放棄起飛　172旅客受影響

快訊／雨彈升級「8縣市豪大雨特報」　大雷雨轟2地

數十萬人湧進台南！「沙丁魚式人潮擠爆」　文博會場內畫面曝

快訊／輪椅羽球女將胡光秋擊退巴西好手　晉級巴黎帕運8強

滯仙賓礁多月終於起錨！菲海巡船馬上跟中國船擦撞

蘿拉3年前預告「即將財富自由＋離職」！蔡阿嘎一算苦笑：她達成了

天兵媽3貼載小孩！騎到一半驚「兒子呢」 後面狂追：媽我在這

新新併首關！新光金下周最後買進日　掀委託書徵求大戰

新手媽NG行為罹患「媽媽手」抱娃超沒力　1條橡皮筋可預防

高爾夫妹想上車辣度破表 鄉民晃暈：怎麼都看不完

社會熱門新聞

即／柯文哲遭當庭逮捕　等候法院提審

快訊／柯文哲凌晨被移送北檢！

快訊／柯文哲遭當庭逮捕！北院駁回聲請提審

即／工程車倒車撞機車！母子檔捲車底送醫不治

柯文哲解返北檢偵訊　館長發文：走了

惡男夜闖香閨偷襲小姨子　她睡一半嚇醒

逮捕柯文哲　北檢：有勾串之虞

北檢當庭逮捕柯文哲：有串證之虞想逕自離開

人潮快滿到馬路上！　館長喊話支持者：不要再往這裡走

還沒問到京華城！柯文哲律師曝訊問內容　「12小時都在問木可」

應曉薇被周遊挖出道　羈押前1舉動反常

柯文哲「新5大弊案」纏身　下顆未爆彈曝光

柯文哲北檢複訊　被問一句話笑了

學姐黃瀞瑩現身北檢！加入小草聲援柯文哲

更多熱門

相關新聞

柯文哲貪腐「當庭逮捕」引外媒關注

柯文哲貪腐「當庭逮捕」引外媒關注

前台北市長、台灣民眾黨黨主席柯文哲因為涉及京華城容積率弊案，今（31）日凌晨2時在拒絕夜間訊問並執意離開後，被檢察官當庭逮捕。消息一出後，不僅全台深感震驚，就連外國知名媒體也大感意外，在報導中強調因為貪腐而被逮捕。

游淑慧疑彭振聲有串供可能　憂「前市長」實質影響力只會更高

游淑慧疑彭振聲有串供可能　憂「前市長」實質影響力只會更高

力挺柯文哲不會受賄！美女博士喊「釐清1關鍵」

力挺柯文哲不會受賄！美女博士喊「釐清1關鍵」

快訊／北檢最新現場曝！下午湧現人潮

快訊／北檢最新現場曝！下午湧現人潮

「好了我要走了！」柯文哲拒絕夜間偵訊遭逮捕

「好了我要走了！」柯文哲拒絕夜間偵訊遭逮捕

關鍵字：

柯文哲館長北檢容積率證據

讀者迴響

熱門新聞

即／柯文哲遭當庭逮捕　等候法院提審

摩羯颱風下週不排除直撲台灣！　最新路徑曝光

沈慶京、柯文哲律師陣容曝！游淑慧：遺憾又弔詭

快訊／柯文哲凌晨被移送北檢！

柯文哲遭逮「鄭家純低胸開香檳」！

桃園街景照震撼！　人行道規劃被讚爆：以為是日本

快訊／柯文哲遭當庭逮捕！北院駁回聲請提審

老婆帶女兒赴歐度假　地產大亨負債10億輕生亡

台南「超長蜈蚣人潮」曝光！全場崩潰：明天更恐怖

渾圓胸肌＋公狗腰　盧廣仲變巨本人回應！

LINE「1功能」按了爆尷尬！全場+1：要趕快道歉

即／工程車倒車撞機車！母子檔捲車底送醫不治

柯文哲解返北檢偵訊　館長發文：走了

惡男夜闖香閨偷襲小姨子　她睡一半嚇醒

京華城還能繼續蓋？　李四川回應了

更多

最夯影音

更多

【開學前一天趕作業】被台鋼吉祥物抓包全部擦掉！ #棒球

ELLA「聊DIY帶動作」楊祐寧嚇歪　記者會上健康教育狂喊：會陰啊～

正港分局直擊！王淨遇到KID就破功...後台吵不停XD　坤達「站台」認：想打謝正達

韓客機遇颱風「整架被吹跑」　劇烈搖晃降落福岡機場失敗

鳳小岳「痛失9個月愛兒」緊抱懷中　曝人生醒悟「不想再留有遺憾」QQ

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面