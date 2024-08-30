全裸演出被歧視、瘋狂騷擾！《剩女經濟》重新詮釋裸體

▲女性主義藝術家蘇品文新作《剩女經濟》，再度挑戰裸身演出並重新定義「裸體」。（圖／台北表演藝術中心提供）

記者林育綾／綜合報導

台北表演藝術中心推出「2024台北藝術節」，女性主義藝術家蘇品文新作《剩女經濟》即將登場，再度挑戰裸身演出並重新定義「裸體」。蘇品文透露，在上一個作品《少女須知》演出後，他收到嚴重騷擾，也感受到裸體表演仍然面臨歧視，這次新作企圖將「剩女」這個看似負面的標籤，轉化為引發社會對話的契機，演出一開賣就近秒殺。

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▲蘇品文新作《剩女經濟》，除了挑戰裸身，也透過大型布偶裝來詮釋。（圖／唐健哲攝影／台北表演藝術中心提供）

蘇品文在表演前特別公開要求，自己在英文中的稱謂是「he/him/they」，因此在中文也想被稱為人字邊的「他」。他從2018年以來，他將裸體表演作為主要的創作工具與方法，其中《少女須知》系列作品，獲得台北藝穗節年度大獎肯定。

不過在《少女須知》演出後，他收到瘋狂的數位騷擾，還收到一則評論稱「這是一個露奶的表演」。蘇品文表示，儘管他展現了全身，卻有人把他的藝術創作簡化為「露奶」，這種訊息挑戰了他作為女性主義藝術家的身份，也突顯了他面對身體歧視時的困境，也顯示出台灣文化中對裸體的刻板印象，以及對身體和性別的高度歧視。

▲蘇品文新作《剩女經濟》，再度挑戰裸身演出並重新定義「裸體」。（圖／唐健哲攝影／台北表演藝術中心提供）

在《剩女經濟》中，蘇品文希望深入探討更廣泛的性別政治、身體政治、女性主義藝術家的意圖。他指出，女性主義藝術家不僅是在倡導月經假、工時平等、薪資平等，而是對女性主義的理解需要擴展到更廣泛的領域，包括社會運動和街頭運動之外的討論。

蘇品文表示，現在40歲的他，已知道如何成熟地參與女性主義對話，「過去，可能難以找到合適的話題來展開討論，但現在，男性和女性之間的界限變得越來越模糊。台灣的性別運動已經獲得顯著的進步，十年前無法想像社會能夠公開討論多元成家或墮胎權等問題，但今天已經能夠進行這些討論。」為此，《剩女經濟》提供了一個機會，可以重新思考性別、身體和女性主義的深層次問題。

▲《剩女經濟》宣傳照上出現了香蕉、豬等形象。（圖／台北表演藝術中心提供）

《剩女經濟》宣傳照上出現了香蕉、豬等形象，蘇品文表示，香蕉的意象多樣，從安迪·沃荷到性器官，這些聯想反映了人們對它的不同看法。而在台灣，香蕉曾是重要經濟作物，只是如今可能被忽視，另外同一根香蕉在不同地區，也有不同的價碼。而在其他地方，香蕉可能僅是普通的食物或觀賞植物，這也顯示了不同地區的文化差異。

關於「豬」出現在主視覺裡的意義，蘇品文說明這有雙重意義，一是反映了40歲女性常被問及結婚和生育問題的社會評價；另一方面，它也涉及生殖與女性主義議題，尋找一個與裸體相關且能引發思考的創作場域。

《剩女經濟》由台北表演藝術中心、葡萄牙波多DDD舞蹈節、法國國家舞蹈中心、澳洲雪梨表演空間共同委託、製作，將於8月31日至9月1日，在台北表演藝術中心7樓大型排練場登場，目前9月1日已秒殺完售，至本文截稿前8月31日仍有零星票數。