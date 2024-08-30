「打造信賴沙崙資安攏總有」　黃偉哲攜手中央與產業共創智慧資安新高地

▲台南市政府研考會主辦「打造信賴沙崙，沙崙資安攏總有」活動，中央機關、學界、產業界的代表及民代們齊聚一堂，共同探討如何強化產業資安。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府研考會8月29日在沙崙資安暨智慧科技研發大樓，主辦「打造信賴沙崙，沙崙資安攏總有」活動，吸引了來自中央機關、學界、產業界的代表及民意代表們齊聚一堂，共同探討如何強化產業資安，以推動資安產業與產業資安的發展。

黃偉哲市長表示，沙崙智慧資安產業聚落的發展，不僅是台南市在智慧城市建設中的重要一環，更是台灣在全球資安領域中立足的重要基礎。透過今天的活動，我們展現了中央與地方攜手合作的決心，本日出席有數位發展部數位產業署、南科管理局、成功大學、長榮大學、中信科大、公會及在地企業，也期待藉由多方合作，推動沙崙成為資安領域的標竿。

活動由台南市研考會主委蒙志成與數位產業署杜欣怡簡任技正致詞揭開序幕，蒙主委強調，台南市政府致力於推動沙崙資安產業聚落的發展，並期望透過此次活動提升在地企業資安防護 與人才的培育。今日活動中有聯發科技、中華資安國際、奧義智慧、睿控網安等知名企業共襄盛舉，分享了各自領域內的資安防護策略，為與會者提供了寶貴的經驗與見解。

下午場活動包含「資安解方交流會」、「資安攻防演練」及「資安新秀產業交流會」，主要希望藉由活動來引導與提升產業資安的實作能力，並挖掘新一代資安人才，讓沙崙智慧資安產業聚落的發展更具前瞻性與實踐力。