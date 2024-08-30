去釜山必喝的「大鮮燒酒」竟推出台灣限定口味？韓國啦啦隊女神李晧禎試喝超羨慕

▲釜山在地的代表燒酒「大鮮燒酒」，不只在台灣喝得到，還有3種風味是特別為台灣限定打造！（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

夜深人靜的時候，坐在沙發上沉浸在韓劇、韓綜裡，看著歐巴歐膩在螢幕裡大啖韓式美食，和親辜們超嗨續攤，是不是下一秒就想飛去韓國體驗他們的生活？莫名帶有生活感染力的韓國影視作品，總是能一秒引起觀眾對韓國生活的嚮往，而且在這些場景中，「燒酒」無疑也是不可或缺的一部分！幸運的是，現在不用置身韓國，也能在台灣體驗這份獨特的文化魅力——只需一瓶「大鮮燒酒」，瞬間就讓韓迷宛如置身於釜山的熱鬧街頭和布帳馬車裡！

韓國燒酒大揭秘！

「大鮮燒酒」3款熱銷水果風味，竟然只在台灣販售？

如果你是「韓國廚神」白種元老師的粉絲，也追過他在Netflix主持的《白種元醉話人生》，一定會對在第2集出現的釜山「大鮮燒酒」非常有印象！釜山作為韓國的重要港口城市，擁有自己獨特的文化和風味，大鮮燒酒正是釜山文化的代表。根據代理商代表表示，過去，因為韓國為了保護地方小酒廠免受大型酒廠的競爭壓力而訂定「地區保護主義政策」，但隨著韓國市場逐漸自由化，大鮮燒酒也開始突破地域限制，不過主要影響力仍在釜山和周邊地區，至今仍是釜山人聚會吃飯的首選！

打造「大鮮燒酒」的酒廠，是來自釜山的大鮮酒造株式會社，而且也是當地古老酒廠之一，這家百年酒廠不僅保留了傳統的釀酒技術，還引入來自德國KHS等公司的先進設備，確保每一瓶大鮮燒酒都達到最高品質標準，而且為了保證產品無缺陷、嚴守食安規範，酒廠還特別設有空瓶檢驗員與成品檢驗員，這也成為酒廠相當引以為傲的優勢。更重要的是，大鮮燒酒因為還特別採用了獨家專利的遠紅外線發酵處理技術，使得大鮮燒酒的口感特別細膩柔順，比起其他地區的燒酒偏濁口、辣口，大鮮燒酒喝起來特別清爽且輕盈，很適合台灣人或平常習慣小酌的女生。

而且讓台灣人更驚訝的是，原來在釜山竟然只能喝到「原味」和「麝香葡萄」，但在台灣竟然一口氣就可以買到這2款外加「萊姆」、「蘋果」、「柚子」共5款風味！原來另外3款水果風味，是台灣代理商特別與大鮮酒廠商談，為符合台灣人喜愛的燒酒口味而開發，超感心的「台灣限定款」台灣人怎麼能不喝起來！

登上一年一度「鷄籠中元祭」

大鮮燒酒的魅力也讓YTR＋韓籍啦啦隊喝到臉紅微茫

為了讓更多台灣人親身體驗來自釜山的「大鮮燒酒」順口又輕盈的魅力，不久前在基隆的鷄籠中元祭活動中，也可以看到大鮮燒酒參與其中！當天大鮮燒酒在現場打造了一個圓形戶外吧檯，並設置一個大型月亮裝置，成功吸引民眾目光。現場也帶來為鷄籠中元祭特調的2款調酒「大鮮相揪Sojo」、「平安共飲」，原來簡單加入氣泡水、切片水果和冰塊，在家也能調出專屬於自己的大鮮燒酒特調。這個活動也成功吸引民眾目光，現場宛如釜山海邊酒吧，氣氛十分熱烈。





▲鷄籠中元祭攤位吸睛的大型月亮裝置與戶外海邊酒吧設計，象徵大鮮燒酒起源於釜山海港城市並與在地基隆文化的緊密聯繫。現場還祭出bb.q CHICKEN炸雞翅兌換券作為活動獎品誘因，吸引人群聚集。

沒想到鷄籠中元祭辦完沒多久，大鮮燒酒帶來的熱潮又蔓延到YouTube上了！原來在台灣擁有63萬粉絲的「韓國女生Judy」邀請到「釜山女神」，也就是目前在富邦Angels擁有高人氣的李晧禎，到她的頻道裡一起大啖在台北的道地韓國料理，至於燒酒選擇，當然非大鮮燒酒莫屬了！看到端上桌的大鮮燒酒，讓來自釜山的李晧禎眼睛馬上亮起來直呼，台灣竟然也有釜山代表的燒酒嗎！？下一秒又歪頭疑惑，「咦？怎麼有我沒看過的口味？」得知台灣有限定版水果風味後，可愛的李晧禎更是驚訝到合不攏嘴。





▲韓籍啦啦隊釜山女神李皓禎與Youtuber韓國女生Judy一起拍攝的影片中，狂喝各種口味的大鮮燒酒，傳達對釜山燒酒的喜愛 。

Judy很驚訝為什麼釜山人這麼熱愛大鮮燒酒，李晧禎解釋，真的不只是因為支持老家酒廠這個原因，「最主要是因為大鮮燒酒喝起來很柔順，不苦也不嗆，比起其他地區的燒酒真的好喝很多！釜山人的聚會聚餐，桌上一定都會出現大鮮燒酒喔！」甚至夏天跟冬天還有不同的喝法，來因應當時的天氣變化，只能說大鮮燒酒不愧是釜山人的第一愛牌，才能享有「一整年都喝爆」的待遇。

全台通路都在這裡

喉嚨借過，現在就讓大鮮燒酒帶你「玩釜山」！

想一嚐被釜山女神大推的大鮮燒酒嗎？現在其實到全台的全聯、寶雅、愛買、全家Famiport預購，以及特定的韓式料理餐廳，就有機會直接入手5款風味！

最近代理商「純正信韓」更推出送粉絲去釜山的「大鮮揪喝賞」活動，即日起～2024/09/30，只要購買大鮮燒酒任一口味，拍照／錄影上傳到自己的IG或FB並標註「純正信韓官方粉專」，就可以抽免費雙人釜山來回機票，中獎者有機會直接到大鮮酒廠參觀！在活動PO文底下留言，寫下你的大心時刻（最想喝燒酒的時刻），還有機會再抽「寶雅電子禮券$1000元」共2名，直接幫粉絲加碼大鮮燒酒的囤貨扣打。

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