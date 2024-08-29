以個人名義砸4300萬買商辦　柯文哲曝原因：坦白說監督力量更大

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金爭議纏身，又因拿4300萬選舉補助款以個人名義買商辦挨轟，原說是要當個人辦公室，之後改口稱是要當民眾黨國會辦公室。對此。柯文哲29日說明，他當時只看到有需要，卻沒考慮到後果，這是他思慮不周的壞習慣，至於為何登記自己名下，則是當時選完，財務長自動自發按照黨內規章，將錢寄到他的帳戶，他現階段是黨主席，辦公室他會去用，但也是會當民眾黨國會辦公室。

▲柯文哲深陷政治獻金帳務不實風波，今日針對外界疑義召開澄清記者會。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲表示，民眾黨需要有辦公室來穩定經營黨務，所以才會用選舉補助款去買，卻沒想到這個動作的負面觀感，這是他思慮不周，他也要向黨請假三個月好好反省，要想想自己能不能好好帶領民眾黨，自己日夜努力，不想讓大家失望，但過程中亂了腳步，他會好好思考怎麼樣為台灣繼續服務，拜託大家給民眾黨機會。

對於有媒體問到為何當初要以個人名義購買，柯文哲說，民眾黨創黨之初有參考民進黨，民進黨有規定選舉補助款三分之一繳給中央黨部，但民眾黨後來討論，覺得小黨找人選舉很難，就把三分之一這個規則拿掉，最後只保留總統副總統這個項目，因為選舉金額大，也要全黨努力。柯也強調，他還特別去查了，這個規定是在2021年3月中央委員會議中決定的。

柯文哲表示，總統選舉完，財務長自動自發按照條文把錢寄到他的帳戶，他拿到錢想說也不可能吞掉，他現階段是黨主席，國會辦公室他會去用，但也是當民眾黨國會辦公室。

柯文哲提到，自己從政10年，但還是不太成熟、圓融，其他政黨可能會想說要把錢轉到基金會之類的，而他雖用個人名字買商辦，但坦白說這樣監督力量更大，因為除非不選，否則一選就要財產申報會被看到。