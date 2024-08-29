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美網場邊心痛1幕！雞尾酒男搭訕正妹被搶先　「臉超囧」吸千萬觀看

▲▼ 美網觀眾席一幕爆紅。（圖／翻攝自X）

▲ 男子尷尬表情令眾多網友跟著心碎。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國網球公開賽正如火如荼進行，日前一場男單對決中觀眾席卻上演一段插曲，一名男子拿著雞尾酒正要搭訕身旁的正妹，卻被後方一名男子捷足先登，尷尬表情全被轉播鏡頭捕捉，意外在網路爆紅。

《福斯新聞》報導，紐約路易斯阿姆斯壯球場27日晚間舉行美網男單賽事，由美國選手提亞佛（Frances Tiafoe）對陣同是美籍的塞爾維亞裔選手科瓦切維奇（Aleksandar Kovacevic），比賽進行到第2盤時，提亞佛以30比0領先科瓦切維奇，這時轉播鏡頭轉向觀眾席，捕捉到這段戲劇性場面。

畫面中一名男子身穿淺藍色POLO衫，手上拿著2杯美網招牌雞尾酒Honey Deuce，回到座位後正要將其中一杯遞給他左邊的金髮正妹，似乎想藉機搭訕，未料他還沒伸手就被後方一名男子搶先，正妹也很快就接過對方遞來的雞尾酒，笑著向他道謝，而藍衣男還舉著酒杯的左手頓時不知所措，表情一臉困窘。

美網在官方X帳號分享這段影片，還寫下「這是電影」，僅短短5秒卻張力十足，至今已累積破千萬觀看。網友紛紛留言熱議，「這是恐怖片」、「動作快一點吧老頭」、「等等那一杯不是要20美金嗎」、「他買飲料給別人的老婆嗎」、「拜託誰去關心他一下」，還有網友放大藍衣男的臉部表情表示同情，「太痛了」。

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