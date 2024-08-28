破百億！豫台經貿洽總簽約30個項目　聚焦兩岸智能裝備、新能源車

▲2024豫台經貿洽談會暨兩岸智能裝備製造大會 。（圖／主辦方提供）

記者任以芳／河南報導

「2024豫台經貿洽談會暨兩岸智能裝備製造」對接活動昨27日在鄭州黃河迎賓館開幕。320多名海峽兩岸嘉賓參與，開幕式同時有簽約儀式，富士康精密設備維修中心、海峽兩岸高端智能機械製造產業園等企業，活動總簽約項目30個，合同金額342億元人民幣。

本屆大會出席人員有，兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍，省委副書記，省政府省長王凱，兩岸企業家峰會台灣方面副理事長陳瑞隆，台灣三三企業交流會理事長林伯豐，全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏，中央台辦、國務院台辦副主任仇開明分別在開幕式上致辭。省委常委、省政府常務副省長孫守剛主持開幕式。



郭金龍指出，兩岸企業家要牢牢把握歷史機遇、乘勢而上，緊緊圍繞產業融合、順勢而為，充分發揮互補優勢、聚勢而成，推動兩岸交流合作向更寬領域、更深層次拓展。兩岸企業家峰會大陸方面將提供優質服務，支持兩岸企業家特別是台灣企業家在河南大有作為。

王凱表示，聚焦製造業數字化綠色化協同轉型發展，支持企業運用數字技術賦能綠色轉型。落實落細惠台利民政策，依法保護台胞台企合法權益，提供全流程優質高效服務，

仇開明說，「要和平、要發展、要交流、要合作」，是兩岸同胞的共同心聲，民進黨頑固堅持台獨立場，嚴重破壞台海和平，損害同胞福祉，日前發佈文件是依法嚴懲台獨犯罪，讓廣大台灣同胞安享兩岸發展的和平紅利。

陳瑞隆也說，兩岸企業家峰會台灣方面將繼續發揮橋梁紐帶作用，大力推介河南承載兩岸智能裝備製造產業合作項目的獨特優勢，支持和帶動更多台商台企來到河南參觀考察，共享發展機遇、加強產業合作，促進兩岸智能裝備製造產業高質量發展。

▲簽約現場 。（圖／主辦方提供）

兩岸企業家峰會大陸方面秘書長林軍，兩岸企業家峰會智能製造及裝備產業合作推進小組陸台雙方召集人蘇波、徐爵民，副召集人史濟春、宋曉剛，兩岸企業家峰會台灣方面綜合合作交流推進小組副召集人陳保基，台灣正崴集團董事長郭台強，台灣機械工業同業公會理事長莊大立，富士康科技集團有限公司董事長崔志成等出席開幕式。



開幕式同時有簽約儀式，富士康精密設備維修中心、海峽兩岸高端智能機械製造產業園、兩岸融合台灣生態館等10個項目進行現場簽約。活動總簽約項目30個，合同金額342.514億元人民幣，投資涉及智能裝備製造、電子信息、新能源汽車、城市綜合體、青年創業等領域。

豫台經貿洽談會自2009年以來，已經先後舉辦15屆，豫台兩地經貿合作日益密切。本屆活動持續至8月29日，將舉辦兩岸經貿合作專題報告會、兩岸智能裝備製造交流會、專項對接活動、兩岸青年企業家圓桌對話、兩岸相關產業推介會、參觀考察等系列活動。