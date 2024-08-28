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北律神鬼女會計A走6千萬判7年入監　私吞近3千萬再判4年

▲▼涉嫌8年A走台北律師公會逾6000萬元公款的「神鬼女會計」李雪琴。（圖／記者黃哲民攝）

▲涉於12年間A走台北律師公會近9000萬元公款的「神鬼女會計」李雪琴。（資料照／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

作帳A走台北律師公會數千萬元的「神鬼女會計」李雪琴，先被查出2013年到2020年挪用5458萬餘元未還，被依8個業務侵占罪合併判刑7年定讞，正在服刑，北律查帳後，再揪出她2009年到2012年另涉私吞2000多萬元公款，李女認罪泣訴找不到律師替她辯護，台北地院審結，今（28日）依4個業務侵占罪合併判刑4年，可上訴。

李雪琴從1998年11月起，任職台北律師公會祕書處會計，並保管公會帳戶存摺，2020年被公會抓包她收取律師會員繳交的會費等公款後，卻以多報少或根本不入帳，每年A走600多萬元到900多萬元，再於年度結帳時修改電腦帳目，列印製作不實年報提交公會審核，藉此掩飾犯行。

北律當時內控機制鬆散、帳冊凌亂，起初僅發現李女2017年到2020年共侵吞2785萬餘元，檢方2021年起訴後，北律又查出李女2013年到2016年也侵占共3312萬餘元，檢方追加起訴，李女在8個年度裡侵占金額逾6000萬元，其中5458萬餘元沒歸還。

李女今年（2024年）4月被依8個業務侵占罪，合併判刑7年定讞，正在服刑，北律在前案審理期間持續查帳，再揪出李女2009年涉侵占830萬餘元、2010年738萬餘元、2011年784萬餘元、2012年558萬餘元，共2912萬餘元，再提起本件告訴追究，檢方今年2月起訴。

總計12年間A走北律近9000萬元的李女，出庭都認罪，但她除了最初歸還600多萬元、願交出名下僅有的1間2000多萬元房子抵債，對其他款項流向都避重就輕，推稱用於繳貸款、支付照顧長輩等家庭開銷，檢方調查李女名下所有帳戶，頂多只剩幾千元存款。

李女並聲稱帳冊資料都被查扣，無法核對起訴所列的金額，她雖自認沒A走這麼多錢，但提不出反證，她甚至怪罪北律幹部若提早發現、「我就不會這樣子」。未婚無子女的李女求輕判，希望至少還可以陪伴媽媽。本案出庭時，李女向法官泣訴找不到律師替她辯護，因她被律師公會提告，她找的律師都排擠她。

法官表明李女本件所犯罪名不屬於強制辯護案件，法院無法為她指派律師，李女今沒出庭聆判。北律另對李女提起2件民事求償，北院一審去年（2023年）8月判李女須全額歸還5458萬餘元外加會計鑑識費132萬餘元，沒上訴已確定。北院一審今年7月再判李女須賠償2912萬餘元，外加會計鑑識費60萬元，可上訴。

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