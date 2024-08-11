柯文哲陷政治獻金疑雲　吳靜怡指：黃珊珊、李文成是作帳關鍵魔法

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲爆出「政治獻金疑雲」，民眾黨稱是「申報帳務瑕疵」，將全面清查。對此，政治評論員吳靜怡今（11日）表示，民眾黨刻意製造要抓內鬼，大可不必，因為真正有問題的就是「民眾黨立委黃珊珊、柯文哲好友李文宗」，他們倆才是會計作帳的關鍵魔法，「柯競選辦公室」主責就是黃珊珊。她認為，柯文哲再慢一個月，金流到了兒子的「智堯公司」，所有罪過就會是那無辜的柯傅堯。

吳靜怡於臉書表示，到底誰是柯文哲競選總部的「高虹安」？行貪污之念，進行圖利之便。「木可公關」、「尼奧時樂」正好是柯友友和珊友友，這是競辦眾人皆知的事實，只是沒想到兩間公司的收益加起來能夠破億，更別說，一間裝潢公司也是能報帳千萬！

吳靜怡表示，現在民眾黨很多人都炸鍋了，尤其是勞心、勞力的黨工們和志工，平常看這些人臉色，結果連那對夫妻也領這麼多。她認為，民眾黨現在刻意製造要抓內鬼，其實大可不必了，因為真正有問題的就是「黃珊珊、李文宗」，他們倆才是會計作帳的關鍵魔法！

吳靜怡說，不要像是高虹安一樣只想推給小兔，找個掛名競總財務、公司掛名董事長的辦事員李文娟出來背鍋，也不要一直找陳佩琪發文、廠商爆料互推，企圖大量擾亂視聽。

吳靜怡指出，柯文哲競選辦公室的問題，憑什麼是「黨部」來做回應和承擔，講難聽一點，秘書長周榆修當時只負責組織，「競選辦公室」的主責應該是黃珊珊，妳只要拿出「木可公關」、「尼奧時樂」單據發票、請款資料出來好好說明就好，李文宗也只要交代為何能收受「授權金」和過年後有沒有分紅？若有，拿出分紅帳本。

吳靜怡認為，「木可公關」、「尼奧時樂」金流一定要好好查，搞不好，會突然發現這些人脈、金脈跟柯文哲的弊案有些關係人是重疊的。

最後，吳靜怡大酸，柯文哲要想想，已經很幸運，如果再慢一個月，金流到了他兒子的「智堯公司」，今天所有罪過就會是那單純無辜的柯文哲兒子柯傅堯，柯文哲跟高虹安一樣，都是辦公室的最高決策和負責人，話點到這裡就好。

▼前柯幕僚吳靜怡Grace。（圖／記者林敬旻攝）