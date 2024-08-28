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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭文燦1小時湊2800萬保釋金！　李彥秀揭2訊息：連演都不演了

▲▼李彥秀 聯訪 李孟諺 婚外情 賴清德 台南幫 相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲李彥秀。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

桃園地檢署今公布以貪汙等罪起訴桃園市前市長鄭文燦等11人，對鄭文燦求刑12年；針對在鄭文燦住處搜出678萬餘元，另案偵辦財產來源不明罪。對此，國民黨立委李彥秀說這透露了兩個重要訊息，第一，鄭文燦果然實力雄厚，第二，鄭文燦急於交保，連演都不演了。且該案，絕非鄭文燦一人可以喬的動，從地方到中央，為不法集團以及權貴一條龍式的服務，才是可怕的貪腐金權結構。

李彥秀表示，678萬是什麼概念？今年5月底，台灣全體受僱員工平均月薪為4萬6173元，也就是說，鄭文燦家中暗櫃的現金，就藏了勞工12年的總薪資；更令人乍舌的是，今天清晨，桃園地院合議庭將近一點半，諭令鄭文燦以2800萬元交保，清晨銀行早已關門，鄭文燦家屬卻在一小時後的清晨兩點四十分，就湊足2800萬元現金讓鄭文燦交保獲釋。

李彥秀說，這透露兩個重要的訊息，第一，鄭文燦果然實力雄厚，第二，鄭文燦急於交保，連演都不演了。2800萬元是什麼概念？2800萬元的現金，相當於30公斤的重量。

「誰說台灣的經濟不好？」李彥秀諷刺問，民進黨立委高鐵上遺失現金300萬，還是高鐵通報後才發現錢掉了，「沒有不景氣，只有不爭氣。」事實上，土地變更案絕非鄭文燦一個人可以完成，土地變更案最後如果成功，背後不法集團的獲利超過新台幣24億元，絕非500萬元或是鄭文燦一人可以喬的動，從地方到中央，為不法集團以及權貴一條龍式的服務，才是可怕的貪腐金權結構，更只是冰山的一角。
 

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