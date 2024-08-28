藍綠委辦公室都被檢調搜索　吳思瑤「尊重司法」：盼立院早日恢復平靜

記者皮心瑀／台北報導

立法院目前為休會期間，但近日接連有檢調前往並搜索藍綠立委辦公室。民進黨團總幹事吳思瑤28日強調尊重司法，也希望各委員大家奉公守法，盼立法院早日恢復平靜。

▲民進黨團總幹事吳思瑤。（圖／攝影中心）

民進黨立委林宜瑾因涉嫌詐領助理費，21日遭台南地檢署搜索，並在國會辦公室帶出一箱資料，林宜瑾目前以100萬交保，民進黨廉政會昨（27日）決議，立案調查林宜瑾，重點會放在詐領助理費放到自己口袋還是用在助理身上？若林宜瑾被羈押，廉政委員會將再度召開會議討論，尚未做成處分。

另外，國民黨立委鄭天財27日也遭搜索，因涉嫌收賄數百萬元，接受廠商安插人擔任立委特助，他27日晚間接受台北地檢署複訊後，被諭知200萬元交保並限制出境。

吳思瑤表示，司法權獨立公正調查，尊重檢調依照職權行使必要作為，希望大家奉公守法，也希望立院早日恢復平靜，因為即將要開議，有很重要的挑戰。

至於同樣身陷官司的前桃園市長鄭文燦，民進黨廉政會昨天也有討論，強調目前已停權處分，一審判決若是有罪，會再討論是除名還是停權，目前不會另外處分。而昨天深夜桃園地院召開接押庭，裁定鄭文燦以2800萬元交保。

吳思瑤進一步強調，這也彰顯民進黨講究紀律也有清楚制度，反觀其他政黨，有像民進黨一樣明快、講究紀律、踐行程序嗎？