　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍綠委辦公室都被檢調搜索　吳思瑤「尊重司法」：盼立院早日恢復平靜

記者皮心瑀／台北報導

立法院目前為休會期間，但近日接連有檢調前往並搜索藍綠立委辦公室。民進黨團總幹事吳思瑤28日強調尊重司法，也希望各委員大家奉公守法，盼立法院早日恢復平靜。

▲▼民進黨團總幹事吳思瑤。（圖／攝影中心）

▲民進黨團總幹事吳思瑤。（圖／攝影中心）

民進黨立委林宜瑾因涉嫌詐領助理費，21日遭台南地檢署搜索，並在國會辦公室帶出一箱資料，林宜瑾目前以100萬交保，民進黨廉政會昨（27日）決議，立案調查林宜瑾，重點會放在詐領助理費放到自己口袋還是用在助理身上？若林宜瑾被羈押，廉政委員會將再度召開會議討論，尚未做成處分。

另外，國民黨立委鄭天財27日也遭搜索，因涉嫌收賄數百萬元，接受廠商安插人擔任立委特助，他27日晚間接受台北地檢署複訊後，被諭知200萬元交保並限制出境。

吳思瑤表示，司法權獨立公正調查，尊重檢調依照職權行使必要作為，希望大家奉公守法，也希望立院早日恢復平靜，因為即將要開議，有很重要的挑戰。

至於同樣身陷官司的前桃園市長鄭文燦，民進黨廉政會昨天也有討論，強調目前已停權處分，一審判決若是有罪，會再討論是除名還是停權，目前不會另外處分。而昨天深夜桃園地院召開接押庭，裁定鄭文燦以2800萬元交保。

吳思瑤進一步強調，這也彰顯民進黨講究紀律也有清楚制度，反觀其他政黨，有像民進黨一樣明快、講究紀律、踐行程序嗎？

ET快訊
八點檔女星斬斷12年婚姻！驚爆前夫欠上億債務
阿堂鹹粥長孫遭碎玻璃割頸亡！家人悲痛證實　店面照開低調辦後事
快訊／無人接案！北市會計師公會聲明拒絕　柯文哲找嘸第三方查核
連4棒都短打是什麼水準？辜仲諒督促中華隊：要能攻不要只守
快訊／遭檢廉帶離議會搜索！　應曉薇回應了
政院出手了！　卓榮泰：政府不會有限貸令
股東提告彭雪芬等5人　新光金發重訊！4點回應
快訊／鹿兒島發布「最高級別」颱風特別警報！
買麥當勞大薯「突多1貼紙」　貼心功能曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／無人接案！北市會計師公會聲明拒絕　柯文哲找嘸第三方幫查核

卓榮泰憂總預算被卡　嘆：影響政府運作、對地方補助「責任沒人能擔」

快訊／遭檢廉帶離議會　應曉薇喊「身正不怕影子斜」：不覺得委屈

與賴清德如何分工？　卓榮泰秀「太極圖」形容：很圓滿狀態

政府沒有限貸令！政院出手　卓榮泰：近期會與央行討論

揭鄭文燦2動作提前得知被監聽！　羅智強：人民已對司法毫無信心

高鐵南北延伸已近成熟　卓榮泰：路廊定案、列出預算就能執行

調薪有望？9月開最低工資委員會　卓榮泰：經濟成長果實讓全民共享

藍綠委辦公室都被檢調搜索　吳思瑤「尊重司法」：盼立院早日恢復平靜

張啟楷喊要砍預算、廢監察院　吳思瑤：民眾黨不學好

無人機衝撞俄羅斯大樓！　目擊者驚呼畫面曝光

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

依依10年婚斷遭逐出前夫家　認「9月搬離娘家」：真的單身了

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

館長曝柯文哲難過吐苦水！　控「沒電視台願讓阿北澄清」

無錢可貸！下半年房市全面停擺？央行理監事會議再出甚麼招？房價下跌有望？「房貸之亂」何時停｜地產詹哥老實說完整版 EP220

工程車停蘇花改隧道　轎車疑沒看路直直撞

周四變天全台有雨 未來10天雨區曝　

IVE安兪真衣服再出狀況！「背面裂開」緊抓繼續跳 #星光雲reels

雅英應援熱翻獲球迷借電扇　秒幫隊友吹風降溫超貼心♥

快訊／無人接案！北市會計師公會聲明拒絕　柯文哲找嘸第三方幫查核

卓榮泰憂總預算被卡　嘆：影響政府運作、對地方補助「責任沒人能擔」

快訊／遭檢廉帶離議會　應曉薇喊「身正不怕影子斜」：不覺得委屈

與賴清德如何分工？　卓榮泰秀「太極圖」形容：很圓滿狀態

政府沒有限貸令！政院出手　卓榮泰：近期會與央行討論

揭鄭文燦2動作提前得知被監聽！　羅智強：人民已對司法毫無信心

高鐵南北延伸已近成熟　卓榮泰：路廊定案、列出預算就能執行

調薪有望？9月開最低工資委員會　卓榮泰：經濟成長果實讓全民共享

藍綠委辦公室都被檢調搜索　吳思瑤「尊重司法」：盼立院早日恢復平靜

張啟楷喊要砍預算、廢監察院　吳思瑤：民眾黨不學好

太原「黑神話悟空」雕塑被遊客踩壞　搭遊戲熱潮三天三夜雕刻完成

曾偉喆致勝安、張趙紘炸裂2分砲　U18中華隊6比4勝U23

母含淚器捐！海龍CO2外洩38歲男昏迷...第1次腦死判定完成

林襄躲床上哭！心碎原因曝光「被淡忘了」忍N年才說：我比較窩囊

拍戲生愛CP+1！森川葵與小2歲男偶像秘遊泰國…前2任都是日劇男神

澀谷超萌「吉伊卡哇拉麵店」開張！必吃菜單一次看　只到明年5月

「新一代TOYOTA Camry」中東只賣汽油、沒油電！外媒：老氣、落伍了

陸飲料店員工「掉包付款碼」　爽賺17萬元「放店長苦扛爛業績」

柯稱「笑藍綠不敢誠實申報」　就像強姦犯辯「男人都有性慾」

八點檔女星斬斷12年婚姻！驚爆前夫欠上億債務　公開離婚真正導火線

政治熱門新聞

鄭文燦家暗櫃藏678萬！他見現金包裝藏1細節

線上申換護照9／3試辦　須符合7大條件

黃揚明：鄭文燦動過500萬檢1細節證明

快訊／京華城案　應曉薇辦公室遭搜索

政院出手了！　卓榮泰：政府不會有限貸令

快訊／遭檢廉帶離議會　應曉薇：身正不怕影子斜

黨員籲辭黨主席　柯文哲微笑避答

高虹安翻版　綠委林宜瑾涉詐領助理費手法曝光

批美只愛台的錢　李乾龍：陸怎麼可能打來

林宜瑾弟「肉粽」如高虹安男友　逃一劫理由曝

江蕙國慶晚會登大巨蛋開唱　內政部：務必擬定安全維護計畫

驚爆！　蔡壁如涉申報假帳破百萬

曝柯文哲很難過！找他吐苦水　館長揭內容：沒有電視台願讓阿北澄清

共軍侵略日本領空！我外交部聲援譴責　「呼籲中國理性自制」

更多熱門

相關新聞

林宜瑾弟「肉粽」如高虹安男友　逃一劫理由曝

林宜瑾弟「肉粽」如高虹安男友　逃一劫理由曝

台南檢調查出，民進黨立委林宜瑾胞弟、綽號「肉粽」的林昱仲也掛名議員助理申報助理費，但他領到的錢與帳目相符，如同高虹安的男友李忠庭一樣，不必每月回捐薪水，林昱仲因此未遭列被告，在21日的偵辦行動中，僅被列為證人傳喚，訊後獲請回。

林宜瑾涉詐領內幕　她角色類似「高虹安小兔」遭押

林宜瑾涉詐領內幕　她角色類似「高虹安小兔」遭押

高虹安翻版　綠委林宜瑾涉詐領助理費手法曝光

高虹安翻版　綠委林宜瑾涉詐領助理費手法曝光

鄭天財交保　走出北檢全程低頭沉默

鄭天財交保　走出北檢全程低頭沉默

快訊／綠廉政會：鄭文燦案等一審判決「最重除名」　2案外案處置出爐

快訊／綠廉政會：鄭文燦案等一審判決「最重除名」　2案外案處置出爐

關鍵字：

立法院檢調吳思瑤林宜瑾鄭天財

讀者迴響

熱門新聞

美國估珊珊颱風鬼轉撲台！氣象署回應了

墾管處出手了！出動怪手「沙灘開挖」

即／遭碎玻璃割頸亡　27歲騎士是阿堂鹹粥長孫

LINE明晨維護1小時　2功能將無法使用

私密處「夾出一圈毛髮」！醫驚呆　她羞…老公愛愛放的

劉謙證實罹患肺腺癌！每年健檢「肺部照出陰影」

旅日人妻逃回台灣！丈夫傳AV諷：跟妳一樣小

即／台中客運司機開到一半不舒服...送醫不治

墾丁業者插陽傘霸占海灘　墾管處強拆180頂

南投深山藏千億矽礦　地點曝光

今晚雨區擴大！　明全台「下最多」

2800萬裝行李箱辦交保！鄭文燦關47天走出法院

明天「六星連珠」！　命理師示警：4生肖有劫數

鄭文燦家暗櫃藏678萬！他見現金包裝藏1細節

薔薔拍片吃「迷幻蘑菇」GG了！YT官方火速開鍘

更多

最夯影音

更多

無人機衝撞俄羅斯大樓！　目擊者驚呼畫面曝光

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

依依10年婚斷遭逐出前夫家　認「9月搬離娘家」：真的單身了

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

館長曝柯文哲難過吐苦水！　控「沒電視台願讓阿北澄清」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面