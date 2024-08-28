5歲童被活活打死！3學長圍毆笑：有命案學校會放假...媽抱屍痛哭

▲印度一名5歲男童在校園被3名學長圍毆「肝臟破裂」致死。（示意圖／免費圖庫pixabay）

圖文／CTWANT

印度德里一所伊斯蘭學校最近發生了一件駭人聽聞的校園霸凌事件，一名5歲男童遭另外3名年齡介於9至11歲的學生毆打致死，驗屍報告顯示死者生前有多處內傷，除了肝臟破裂外，腹部、右肺都有出血，最終導致死亡。更令人吃驚的是，3人行兇的理由，竟然是希望學校能因此宣布放假，讓死者媽媽瞬間崩潰，同時引起社會譁然。

綜合印媒報導，這起事件發生在8月23日晚上，3名年紀在9至11歲的學童，之前就與同校一名5歲男童發生過衝突，於是選擇他當目標下手霸凌。監視器畫面顯示，5歲男童被3名少年圍毆，造成頸部、腹部等多處受創，肝臟甚至都被打到破裂，而且除了3名少年外，還有其他學生疑似也對男童動手。

受害男童的母親表示，兒子自5個月前開始在這所伊斯蘭學校上課。23日下午6時30分，她接獲學校電話通知「兒子生病了」，於是她便到學校接回兒子，送到附近醫院治療。豈料抵達醫院後，醫生卻告訴她兒子「已經死亡」，氣得她立即帶著兒子的遺體回到伊斯蘭學校究責。

印媒指出，這起事件引發了當地群眾大規模的抗議。群情激憤的民眾圍在校園外，要求警方將嫌犯送入監獄，而警方也在把男童遺體送到醫院後，向聚集的群眾保證會對此案進行徹底調查。

根據報導，這3名年幼的霸凌犯對於動手的動機，給予了彼此矛盾的解釋，其中一人宣稱被打死的男童用言語羞辱了他們，另外一人則表示，他們毆打男童的動機，是因為3人相信學校發生命案後會因此放假。

目前，這起案件已根據《印度憲法》第103條立案，而警方也正在進行進一步調查。

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