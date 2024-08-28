拍賣網噁心群組售海量偷拍片　娃娃機店竟是大本營

▲台中某娃娃機店暗藏玄機，實則是販售偷拍連結的據點，同地址還登記有2間行銷公司。（圖／CTWANT提供）

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全台最大性影像網站「創意X房」案件持續延燒，檢警日前大舉搜索，再逮捕449名涉案男性，本刊日前揭露拍賣網站也加入此噁心產業鏈，公開販售犯罪影像連結，當中包括海量未成年偷拍片及外流片，在警方抽絲剝繭下，36歲翁姓男子日前落網，他避重就輕拒絕坦承影片來源，全案依法偵辦中。

8月22日上午，記者抵達翁男在台中經營的公司，其門面已成了娃娃機店，機台中擺放著許多大型娃娃和手辦公仔，門口和店內更設有多支監視器，詢問鄰居後才得知此處另有洞天。

「以前是賣軟體的，很多家長會帶著小孩來買。」附近住戶透露，娃娃機店前身是電腦工作室，除接案寫程式外也販售許多電腦遊戲，而工作室不知何時關閉，翁姓負責人另起爐灶，改與朋友經營娃娃機店，他自己則仍住公司樓上。

此處看似平平無奇，實則是偷拍產業鏈的據點之一。該地址共登記2間公司，皆為資本額5萬的行銷工作室，網路簡介聲稱公司業務主要是販售YouTube、Disney Plus、Netflix等各式串流帳號和Switch相關遊戲，私底下卻是在拍賣網站開設賣場，公然販售偷拍影片。

▲翁姓男子在網路上公然販售偷拍連結，日前遭警方逮捕。（圖／翻攝畫面）

該賣場以24小時數位商城為包裝，販賣商品包括各種遊戲的金手指和修改器，最熱銷商品是售出21.8萬筆的「絕地戰兵2絕地潛兵2多功能修改器」，以及4.7萬筆的「AVDAY會員無碼網紅台灣素人自拍中文字幕動畫女優麻豆限定內容VIP」，當中更包括售價800元的「老司機暗黑群」。

暗黑群的內容並非是單純的女優動作片或商業色情片，其多半畫質粗糙，一眼就能看出是偷拍而成，畫面中的被害人更有多人面容稚嫩、明顯未成年，連學校制服都清晰入鏡。

為了讓影片「更有看頭」，影片資訊欄還會附上被害人的姓名、臉書、IG、生活照，甚至包括學生證和駕照等資訊，明顯就是要將當事人的所有隱私曝光，讓被害人在購買者噁心的目光中藏無可藏。

▲該賣場販售「暗黑老司機群」連結，當中更包括海量偷拍片，還有許多受害人明顯未成年。（圖／翻攝畫面）

新北市婦幼警察隊獲報後抽絲剝繭，在沒有被害人報案的情況下，從末端一路追溯往上，費盡心神分析各項資料和數據，最終克服重重困難，費時4個多月終於鎖定翁姓男子，並於日前向台中地檢署申請搜索票前往查緝，翁男則早知自己被警方盯上，立刻請來律師陪同偵訊。

在偵訊時，翁男避重就輕，稱這些影片都是在網路上蒐集而來，自己僅是販售，並不清楚其確切來源，警方對此說法則持保留態度，訊後依《兒少性剝削防制條例》送辦，相關案情則仍待進一步釐清。

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