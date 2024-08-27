陸美女機器人遭鄉民伸手亂摸！　驚曝「都是真人正妹」

圖文／鏡週刊

本（8）月25日，中國北京舉辦世界機器人大會，會場上有許多廠商參展，各家廠商也展示自家研發的機器人。不過就有民眾發現，現場有幾尊女機器人，竟然「都不是機器人」，而是真人正妹。

從民眾拍攝的影片可見，現場有參展廠商，號稱研發出美女機器人，除了在現場展演，更開放讓民眾「摸摸機器人」。不過就有人指出，其實這些美女機器人，有些是「假的」，是廠商請來真人正妹模特兒扮演機器人，影片就拍到有的「美女機器人」要吃飯，還需要有人幫她擦汗。

▲ 你能看出哪個是真的，哪個是假的？（翻自X平台）

▲ 真人模特兒被民眾當成機器人亂摸。（翻自X平台）

拍攝者也稱，不知廠商是有意還是無意，沒有告知觀眾是「假模特人」，就有不少男女老少對「美女機器人」上下其手亂摸，但其實他們摸的，都是真的正妹。網友們看到狀況後也紛紛直呼：「中國什麼東西都是假的。」、「造假真的很認真。」、「趁機卡油啊，就算知道也不會說。」、「模特兒好可憐。」

★鏡週刊關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



更多鏡週刊報導

中國人又惹怒濟州人！不只隨地便溺、亂丟垃圾 還在機場抽電子菸

迪士尼色色！獅子王、小美人魚海報暗藏18禁春宮圖 你發現了嗎？

Telegram創辦人願當種豬捐精 稱是「公民義務」！傳已造逾100嬰兒