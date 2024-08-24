騎士酒駕「停紅燈等到睡著」　罰10萬元換緩刑2年

記者黃翊婷／綜合報導

騎士阿忠（化名）今年6月間酒駕騎車，卻在停等紅綠燈時睡著，被警方攔查，經檢測呼氣酒精濃度達到每公升0.76毫克，因而吃上官司。台南地院法官考量到阿忠過去無酒駕紀錄，應該是一時失慮觸法，最終裁定給予緩刑2年的機會，條件是要向公庫支付10萬元。

▲阿忠酒駕上路，還在停等紅燈時睡著。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿忠今年6月間在台南市某處飲用高粱酒，接著騎乘機車外出，行經和緯路2段與育德路口時，一度等紅綠燈等到睡著，被警察攔查時，身上還聞得到酒氣，經檢測，他的呼氣酒精濃度達到每公升0.76毫克。

阿忠到案之後坦承酒駕。台南地院法官認為，阿忠明知酒駕對自己和其他用路人都具有高度危險性，仍抱持僥倖心態酒駕上路，甚至產生打瞌睡的危險情況，行為確實不應該。

不過，法官表示，考量到阿忠過去沒有酒駕紀錄，一時失慮觸法，犯後具有悔悟之心，素行尚屬良好，經過這次教訓應當知所警惕，最終依吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上而駕駛動力交通工具罪，判處他有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元，緩刑2年，並向公庫支付10萬元，全案仍可上訴。

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