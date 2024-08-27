　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

竹市「一日學校」9／22登場　日台師資帶孩子拓展視野

▲第二屆「OneDaySchool®・一日學校」將在新竹縣尖石國中舉辦。（圖／一日學校提供）

▲第二屆「OneDaySchool®・一日學校」將在新竹縣尖石國中舉辦。（圖／一日學校提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

日本一般社團法人 OneDaySchool（非營利組織 / 東京都千代田區，代表理事 Cecilia 渡邊明日香），為提升新生代孩子的世界觀及服務熱忱，將第二年到台灣舉辦「一日學校活動」。預計邀請200位國中、小學子免費參加，課程涵蓋日本文化的「食」、「音」、「學」、「遊」四大面向，藉由台灣與日本的堅強師資帶領，讓學子們親身的體驗認識不同的文化。

日本代表理事渡邊明日香說，首屆的OneDaySchool去年活動在宜蘭舉行，分成“食、音、學、遊”四個小組，提供各種不同的內容與節目，包括烏龍麺、西式餅乾、日本壽司、護手霜、浴衣、文字藝術、紙飛行機、日本和太鼓、合唱、日本民間舞蹈等等的製作與表演，受到參與學童極高的好評，因此今年擴大辦理，將於 2024 年 9 月 22 日（星期日）在台灣新竹縣立尖石國中舉辦「2024 台灣 OneDaySchool®・一日學校」活動。

今年度的一日學校課程安排，依舊維持「食」、「音」、「學」、「遊」四大主題，以達成「分享生命中僅有一天的時光，達到超越年齡和國籍的寶貴經驗」為目的。約有 200 名台灣兒童將體驗「食」、「音」、「學」和「遊」四種類型約 20 個課程。透過來自日本和台灣約 100 名支持該計畫的講師和志工參加，讓孩子體驗不同的文化並培養感性力。

代表理事 Cecilia 渡邊明日香來自台灣，在日本貿易公司工作並經常世界各國出差走遍各地。在此期間，接觸到緬甸的孩子。緬甸的孩子對一切都感興趣並積極嘗試學習。渡邊明日香被其所見所聞深深感動，心想如果大人們能夠將自己豐富的知識和專業能力，以及技能傳授給世界各地的孩子們該有多好。為了實現這個想法，在 2021 年成立一般社團法人 One Day School。 2022 年 5 月 1 日，在千葉縣長南西小學的廢棄校舍舉辦了第一個計畫「OneDayCamp・一日營」。隔年 2023 年 5 月，「台灣 OneDaySchool®・一日學校」在台灣宜蘭舉行。

今年，第二屆「OneDaySchool®・一日學校」已確定將在台灣新竹縣的新竹縣立尖石國中舉辦。本次活動將免費邀請約 200 名在台灣的兒童，約 100 名來自日本和台灣的志工參加。上次參加的日本志工有一半決定今年也將繼續參加。希望透過「持續追逐更大的夢想」的理念，能引起小波瀾到最終變成巨浪来傳承給下一代。

本計畫由新竹縣政府、新竹縣議會、劉建民議員辦事處，尖石鄉公所指導，並由一般社團法人 OneDaySchool、OneDaySchool®・一日學校執行委員会、國際扶輪 3501地區、新竹市樂麗扶輪社、新竹市凱蒂扶輪社主辦。
新竹市天翌扶輪社、台北景福扶輪社、尖石鄉尖石國中、嘉興國小協辦。

ET快訊
數十萬人危險了！上百飛彈「轟基輔水壩」　37億噸水恐淹城
酒醉外送員勒斃運將二審判13年半　他兩度鞠躬道歉
快訊／才收到死亡威脅　黃明志記者會倒數3小時突取消！
快訊／35人送醫5住院！新竹爆食物中毒　食材砧板全送檢
快訊／超馬好手林義傑一審遭判刑10月
東出昌大宣布再婚！新婚妻已懷孕…被罵渣夫隱居山林又翻紅
從未見過！　達比修有拒領薪水1.28億
快訊／「黑悟空概念股」續噴！　2大廠再攻漲停
快訊／大貨車吊臂沒收！扯落紅綠燈　桃園上班車流塞爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台水六區處29日辦細胞廣播測試演練　收到水庫放水警戒演練通知勿慌張

惡性違規闖紅燈　里港警28日起連3天執行取締專案勤務

竹市「一日學校」9／22登場　日台師資帶孩子拓展視野

桃知道GELEVEN PLAZA威秀影城、商場試營運　凌濤：嚴密監督安管

參訪桃園觀音區樹林社區　彭啟明肯定環教與防災滯洪池推動成果

桃園鐵道藝術節開外掛　蘇俊賓手繪隱藏版美食地圖行銷富岡

南投家扶暑期輔導班造福33名弱勢生　善心企業開學前加碼贈學用品

桃園23歲女學員開教練車右轉撞倒機車　女騎士倒地全身傷

台中114住戶電費飆破萬！竟是台電抄表員「瞎掰」根本沒去抄

高雄台積電未來用地「挖出千磅未爆彈」　疑日據時代被轟炸留下

Vicky老絲來到屏東西市場，遇見最潮的下酒菜，海尼根聯手屏東青農打造 #酒菜盒子

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

大谷翔平左手被觸身球擊中　忍痛跑壘...道奇主場爆噓聲

黃子韜下跪求婚徐藝洋成功！　「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」

台中30歲夫妻洗錢16億！家中「名牌包牆」曝...7千萬身家遭查扣

台中30歲夫妻洗錢16億！　土地、精品7千萬身家全查扣

噴槍多1孔充氣速度快1倍！　物理教授簡單演示秒懂原理

吊車逆向「撞上休旅車」　逢甲商圈民眾嚇壞圍觀

外送員違停被拖吊「雙手合十」　一票同行嘆：看到這社區就怕

墾丁櫛瓜價格被酸爆 士林夜市4片35元 ｜20240826 ET午間新聞

台水六區處29日辦細胞廣播測試演練　收到水庫放水警戒演練通知勿慌張

惡性違規闖紅燈　里港警28日起連3天執行取締專案勤務

竹市「一日學校」9／22登場　日台師資帶孩子拓展視野

桃知道GELEVEN PLAZA威秀影城、商場試營運　凌濤：嚴密監督安管

參訪桃園觀音區樹林社區　彭啟明肯定環教與防災滯洪池推動成果

桃園鐵道藝術節開外掛　蘇俊賓手繪隱藏版美食地圖行銷富岡

南投家扶暑期輔導班造福33名弱勢生　善心企業開學前加碼贈學用品

桃園23歲女學員開教練車右轉撞倒機車　女騎士倒地全身傷

台中114住戶電費飆破萬！竟是台電抄表員「瞎掰」根本沒去抄

高雄台積電未來用地「挖出千磅未爆彈」　疑日據時代被轟炸留下

台水六區處29日辦細胞廣播測試演練　收到水庫放水警戒演練通知勿慌張

又來騙！18歲印度男瞎掰「讀心術」　台男險遭詐6千元

賈靜雯深夜帶小孩去公園！　49歲素顏狀態網驚呆：愈活愈少女

把握夏天尾巴！全台唯一高空透明泳池酒店4999起　4人入住免加價

暴雨來了！珊珊颱風將橫掃全日本　東海道新幹線一度停駛

馬辣「百香果」檢出禁用農藥！北市蔬果抽驗12件不合格

兒酒駕被吊照又喝茫撞傷人　母「幫買機車」要賠39萬

砸中大谷翔平左手噓聲四起　光芒左投引眾怒X帳號關閉

酒醉外送員勒斃運將二審仍判13年半　他兩度鞠躬道歉

鏡新聞民調／上任百天！　賴清德55.6%過半滿意、卓榮泰49.5%滿意

「四眼女警」英文超溜狂幫外國人　卸下眼鏡眾人驚：是個大正妹！

地方熱門新聞

台中114戶電費飆破萬　竟是台電抄表員「掰出來的」

高雄台積電未來用地「挖出未爆彈」

一年燒上億　遠雄海洋公園鯨豚秀明年落幕

教練出事了 女學員撞倒女騎士1 人傷

桃知道GELEVEN PLAZA試營運　凌濤：嚴密監督安全管理

參訪桃園樹林社區　彭啟明肯定環教成果

蘇俊賓手繪隱藏版美食地圖　行銷富岡

南投家扶暑期輔導班造福33名弱勢生

墾管處不敢拍陽傘？Cheap：到底水多深

民雄大士爺文化祭8/24登場

基隆消防局高層火災演練　落實安全機制強化救災技能

新北首創柴油車隨到隨驗服務　優級柴油車98.4%

新北57處公有路外停車場污水接管完成

新北推防災社區增加收容處所演練　中和區里民學自主防災

更多熱門

相關新聞

「一日學校集」結日台師資　9/22尖石國中登場

「一日學校集」結日台師資　9/22尖石國中登場

日本一般社團法人 OneDaySchool（非營利組織 / 東京都千代田區，代表理事 Cecilia 渡邊明日香），為提升新生代孩子的世界觀及服務熱忱，將第二年到台灣舉辦「一日學校活動」。預計邀請200位國中、小學子免費參加，課程涵蓋日本文化的「食」、「音」、「學」、「遊」四大面向，藉由台灣與日本的堅強師資帶領，讓學子們親身的體驗認識不同的文化。

一日學校 9 /22竹縣舉行

一日學校 9 /22竹縣舉行

關鍵字：

一日學校

讀者迴響

熱門新聞

吃藏壽司「別桌跑來討空盤」 ！萬人驚：1盤20元賣他

驚爆！　蔡壁如涉申報假帳破百萬

國產車自製率新制這2款新車也中槍

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

謝凱蒂「出借千萬」血汗錢被坑！16％高利貸爆雷

為什麼很多人「喜歡買休旅車？」　網曝原因

南投深山藏千億矽礦　地點曝光

「甲狀腺結節」5大特徵恐惡性！醫：30%人有卻不自知

去日本幫同事代購…回娘家「被小姑搬光」

花蓮住飯店雙人房　睡2晚竟只要18元

日本驚爆海豚「硬上人類」！　至少48遊客被「性侵」

即／23:28台灣東部海域4.8極淺層地震　最大震度2級

珊珊開眼了！　大迴轉路徑曝

離職前一天被人資要求「檢查手機」！他放大招拒絕

台中114戶電費飆破萬　竟是台電抄表員「掰出來的」

更多

最夯影音

更多

Vicky老絲來到屏東西市場，遇見最潮的下酒菜，海尼根聯手屏東青農打造 #酒菜盒子

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

大谷翔平左手被觸身球擊中　忍痛跑壘...道奇主場爆噓聲

黃子韜下跪求婚徐藝洋成功！　「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」

台中30歲夫妻洗錢16億！家中「名牌包牆」曝...7千萬身家遭查扣

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面