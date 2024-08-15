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「一日學校集」結日台師資尖石國中登場　跨界跨齡翻轉視野

▲孩子們相當喜歡課程安排內容。（圖／一般社團法人 OneDaySchool提供）

▲孩子們相當喜歡課程安排內容。（圖／一般社團法人 OneDaySchool提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

日本一般社團法人 OneDaySchool（非營利組織 / 東京都千代田區，代表理事 Cecilia 渡邊明日香），為提升新生代孩子的世界觀及服務熱忱，將第二年到台灣舉辦「一日學校活動」。預計邀請200位國中、小學子免費參加，課程涵蓋日本文化的「食」、「音」、「學」、「遊」四大面向，藉由台灣與日本的堅強師資帶領，讓學子們親身的體驗認識不同的文化。

日本代表理事渡邊明日香說，首屆的OneDaySchool去年活動在宜蘭舉行，分成“食、音、學、遊”四個小組，提供各種不同的內容與節目，包括烏龍麺、西式餅乾、日本壽司、護手霜、浴衣、文字藝術、紙飛行機、日本和太鼓、合唱、日本民間舞蹈等等的製作與表演，受到參與學童極高的好評，因此今年擴大辦理，將於 2024 年 9 月 22 日（星期日）在台灣新竹縣立尖石國中舉辦「2024 台灣 OneDaySchool®・一日學校」活動。

今年度的一日學校課程安排，依舊維持「食」、「音」、「學」、「遊」四大主題，以達成「分享生命中僅有一天的時光，達到超越年齡和國籍的寶貴經驗」為目的。約有 200 名台灣兒童將體驗「食」、「音」、「學」和「遊」四種類型約 20 個課程。透過來自日本和台灣約 100 名支持該計畫的講師和志工參加，讓孩子體驗不同的文化並培養感性力。

代表理事 Cecilia 渡邊明日香來自台灣，在日本貿易公司工作並經常世界各國出差走遍各地。在此期間，接觸到緬甸的孩子。緬甸的孩子對一切都感興趣並積極嘗試學習。渡邊明日香被其所見所聞深深感動，心想如果大人們能夠將自己豐富的知識和專業能力，以及技能傳授給世界各地的孩子們該有多好。為了實現這個想法，在 2021 年成立一般社團法人 One Day School。 2022 年 5 月 1 日，在千葉縣長南西小學的廢棄校舍舉辦了第一個計畫「OneDayCamp・一日營」。隔年 2023 年 5 月，「台灣 OneDaySchool®・一日學校」在台灣宜蘭舉行。

今年，第二屆「OneDaySchool®・一日學校」已確定將在台灣新竹縣的新竹縣立尖石國中舉辦。本次活動將免費邀請約 200 名在台灣的兒童，約 100 名來自日本和台灣的志工參加。上次參加的日本志工有一半決定今年也將繼續參加。希望透過「持續追逐更大的夢想」的理念，能引起小波瀾到最終變成巨浪来傳承給下一代。

本計畫由新竹縣政府、新竹縣議會、劉建民議員辦事處，尖石鄉公所指導，並由一般社團法人 OneDaySchool、OneDaySchool®・一日學校執行委員会、國際扶輪 3501地區、新竹市樂麗扶輪社、新竹市凱蒂扶輪社主辦。
新竹市天翌扶輪社、台北景福扶輪社、尖石鄉尖石國中、嘉興國小協辦。

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