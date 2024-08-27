10歲女童微創手術亡！母見遺體崩潰自責：是不是紅包給少了

▲湯小妹妹竟然就死在手術室內。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

大陸黑龍江省哈爾濱市一名女網友近日PO出一段影片，表示10歲女兒在當地某醫院做扁桃腺微創手術，不幸死亡。湯姓母親透露，院方原本告知手術一切順利，不料過了幾小時孩子突然臉色發黑，口中全是血，後來醫生說女兒瞳孔已經變大，沒有搶救價值，結果女兒就死在手術室內，看著女兒的遺體，讓她不禁崩潰自責：「紅包是不是給少了。」

▲湯母見到孩子遺體崩潰了。（圖／翻攝自微博）

《澎湃新聞》報導，湯女回憶，8月6日，女兒前往北京兒童醫院黑龍江醫院做扁桃腺微創手術，當天中午進入手術室，下午1時許被院方通知手術一切順利，稍後送到恢復室等甦醒就好；下午2時許，醫生說孩子咳嗽並伴有肺部出血，要送進加護病房。不過，根據院方提供的視頻，孩子並未馬上被送入ICU。

當天下午4時許，院方要求孩子父親簽署輸血單，並允許父母進手術室。「當時孩子臉色發黑，口中全是血。」湯女哭訴，院方後來要他們去看孩子最後一眼，「我當時整個人崩潰了。」接著10多名保安上前攔截，當她詢問女兒情況時，醫生只說「瞳孔變大了，沒有搶救價值。」夫妻倆難以接受，要求院方繼續搶救。

湯女說，從下午直到隔天淩晨2時許，院方一直沒有宣布孩子死訊，「朋友告訴我，別按了，孩子再按骨頭都折了。」考慮到後續屍檢問題，母親忍痛放棄急救，「孩子已經死了，院方卻不說，搶救不算是對屍體虐待嘛。」家屬為了討公道，選擇進行屍檢測，「孩子的器官已經被拿走做屍檢了，屍體現在還在停屍間。」

湯女悲慟表示，她懷疑當初紅包錢是不是給少了，才會造成無法挽回的結果，為此感到懊悔不已。對此，目前涉事醫院辦公室、院長和醫患辦主任均無回應。哈爾濱市道里區衛健委工作人員則表示，已經啟動調查程序。

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