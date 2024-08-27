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一起牽手變老！「4星座」愛得低調　不追求轟轟烈烈

▲▼ 男女,情侶,男友,女友,交往,談戀愛,正妹（圖／CFP）

▲有些星座不追求轟轟烈烈的愛情，只求細水長流。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

你是嚮往一段轟轟烈烈的愛情，還是細水長流，渴望在平凡日子裡享受只有兩人的時光？塔羅牌老師艾菲爾盤點「追求平淡幸福4星座」，注重的是穩定與持久，在平靜的相處中體現對彼此深沉而長久的愛意，上榜的有摩羯座、金牛座、處女座與巨蟹座。不必刻意追求幸福，兩人一起耍廢、一起吃飯聊天、一起散步，牽著彼此的手慢慢變老。

4星座愛得低調，追求細水長流的幸福。請同時參考太陽、上升及金星星座：

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1.摩羯座

摩羯座的愛情觀非常務實，追求的是一種穩定而低調的感情生活。對他/她來說，與伴侶一起慢慢變老，在生活的每個細節中感受彼此的關愛，才是心中最理想的幸福。摩羯座不喜歡浮誇的浪漫，而更願意在日常點滴中用心經營，讓愛情在歲月中逐漸沉澱，成為不可或缺的部分。他/她相信，平淡溫馨的愛情才最能經得起時間的考驗。

2.金牛座

天生的現實主義者在感情中追求的是種踏實的生活，對金牛座而言，轟轟烈烈的愛情雖然浪漫，卻不及細水長流的平淡生活來得安心。他/她更看重的是兩人在平凡日子裡的相互扶持和理解，願意為愛投入時間和精力打造一段長久而穩固的關係，認為真正的幸福就存在每天的細節和習慣中，而這種平淡而充實的感情也是他/她所追求的幸福。

▲▼男女,兩性,吵架,相愛,交往,婚姻,戀愛,情侶,伴侶。（示意圖／CFP）

▲每個平凡日子因為有對方的陪伴，成為最美好時光。（示意圖／視覺中國）

3.處女座

處女座在感情中追求的是種長久的陪伴和承擔責任的態度，他/她很重視與伴侶間的相處細節。處女座相信，愛情不僅是浪漫的激情，更是日復一日的責任和承諾，對他/她來說，能和另一半攜手走過每一個平凡日子，在生活中彼此扶持、共同成長，才是最珍貴的幸福。處女座願意為平淡的愛情付出心血，因為深知唯有細水長流的愛情才最持久。

4.巨蟹座

巨蟹座是典型的家庭星座，對感情的要求就是渴望打造一個溫馨的家，他/她重視感情中的安全感和穩定性，願意為了家庭幸福付出一切，希望能在平淡的日子裡，與伴侶共同築夢，攜手走過人生中的每個階段。巨蟹座相信，真正的幸福是能在柴米油鹽中體會到那份安心與滿足，這種家庭至上的理念使他/她成為最能享受平淡幸福的星座之一。

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