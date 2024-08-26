男伴聖誕夜爽玩就走　妹子付不起「摩鐵房費」要坐牢了

▲男伴聖誕夜爽玩就走，妹子隔天付不起「摩鐵房費」被告，被判刑5個月。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

新北市27歲張姓女子2023年12月25日聖誕節當天晚間跟一名男子投宿汐止某汽車旅館，不料對方隔天卻不告而別獨留一人在房間，她清醒後明知身上剩下400元，卻不斷打電話給櫃檯加時間，最後因付不出1200元房費，遭館方提告詐欺。士林地院審理後，判處張女5個月徒刑，得易科罰金。可上訴。

根據判決書指出，張女2023年12月25日晚間9點與一名男子一起到新北市汐止某汽車旅館開房，預計在隔天（26日）中午12點退房，不過她的男伴卻在26日上午不告而別，她醒來後在明知身上只剩400多元的情況下，多次向櫃檯要求加時間，最後卻拿不出加時的1200元房間，業者因此提告她詐欺。

張女偵訊時坦承，跟旅館提出加時要求時，確實知道自己無法付錢加時的房間，她退房時也有告知櫃檯人員，並留下姓名、手機號碼跟LINE聯絡資料，承諾在下個月（2024年1月）10日會結清費用，絕對沒有詐欺意思。

汽車旅館業者指控，他們在張女住宿時間到期前的15至30分鐘前，都有打電話提醒張女要準備退房了，但對方先後延長了4小時間，直到26日下午4點無法在延時後，張女才到櫃檯坦承身上只有400多元，付不出加時的房費，他們最初也想讓對方賒帳，但張女身上卻沒有任何證件可以證明身份，才決定報警提告。

對此，士林地院一審法官認為，張女明知身上剩下400多元，無法支持加時的費用，卻先後要求加時4次，顯見張女的犯意明確，審酌後依詐欺罪判處張女5個月徒刑，得易科罰金，可上訴。