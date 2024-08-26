快訊／松菸文創園區「20多歲女墜樓」無呼吸心跳！　目擊民眾嚇壞

記者黃彥傑、戴若涵／台北報導

位於台北市信義區菸廠路的松菸文創園區26日下午發生墜樓事件，一名20多歲女子因不明原因墜落，當場失去生命跡象。目擊民眾表示，事發時聽到一聲巨響，接著就看到一名女子躺在大樓門口旁的空地，不少人都見到這幕。警消獲報到場，趕緊將人送醫搶救，並封鎖現場調查詳細事故發生原因。

▲▼台北市信義區菸廠路，松菸文創園區傳出墜樓案。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

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