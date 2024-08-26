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富岡鐵道藝術生活節　引領鐵道迷發現客庄小鎮故事

▲富岡鐵道藝術生活節　

▲楊梅區公所在富岡火車站舉辦「2024鐵道邊有藝術系列活動」。（圖／楊梅區公所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市「2024富岡鐵道藝術生活節」開幕第二天，25日由楊梅區公所在富岡火車站舉辦「2024鐵道邊有藝術系列活動」，以富岡獨有的鐵道生活記憶，串聯周邊觀光景點及地方特色，引領各地的鐵道迷、年輕族群再度發現這座曾經藉由鐵路發光的客庄小鎮。

▲富岡鐵道藝術生活節　

出席活動的副市長蘇俊賓表示，富岡小鎮歷史人文氣息豐厚，楊梅區公所以富岡車站作為本次活動主展場，用藝術結合鐵道，讓富岡呈現多元風貌，並展現不一樣的氛圍，鄉親及鐵道迷一起參與共同感受富岡獨有的鐵道歷史記憶；期盼未來也能透過更多的跨域合作，讓富岡的文化、特色及歷史變得更加不可取代。

今日「富岡鐵道藝術生活節」主題日活動的一大亮點，是由在地環保鐵雕藝術家鄭炳和老師精心創作的裝置藝術。鄭老師以回收的廢鐵為材料，將其轉化為具有豐富表現力的藝術作品，展現出鐵道的堅韌與美感，這些作品不僅具有視覺上的衝擊力，更傳遞了環保與再生的理念，未來一年將成為富岡火車站的新地標，與富岡小鎮的鐵道歷史相得益彰，為當地增添濃厚的藝術氛圍。

▲富岡鐵道藝術生活節　

除此之外，現場還有多組在地藝文團隊的精彩演出，為活動增添了豐富的文化內涵。除了觀賞表演，更與在地青年團隊「富富．小山岡」合作，推出了「客家剪紙DIY」手作體驗，讓觀眾能親自參與傳統工藝，提升了活動的趣味性和互動性。

楊梅區公所表示，本次「2024鐵道邊有藝術系列活動」期透過文化與藝術的結合，推動地方文化的持續發展，喚起更多人對鐵道歷史與地方文化的關注，並鼓勵年輕一代參與地方文化保護與藝術創作，共同打造更具活力與創意的小鎮。「2024富岡鐵道藝術生活節」迄9月1日，歡迎民眾前來楊梅富岡。

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