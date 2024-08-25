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日兵庫縣知事涉「職場霸凌」！敲辦公桌、怒罵職員　吹哨者7月身亡

▲▼日本兵庫縣知事齊藤元彥遭控訴，曾對縣廳職員「職場霸凌」。（圖／達志影像）

▲日本兵庫縣知事齊藤元彥遭控訴，曾對縣廳職員「職場霸凌」。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本兵庫縣知事齊藤元彥最近身陷「職場霸凌」風暴！多名縣廳職員爆料，齊藤元彥性格火爆，不僅會高聲怒吼職員、向職員扔擲文具，甚至搭乘公務座車時也會因發怒而大力踹副駕駛座椅背，平常若無法順利搭到電梯，也會向職員怒吼，「你是不會按開門鈕嗎」，如今更傳出他施壓停職投訴職員，而該名職員則在7月輕生身亡。

根據《日本放送協會》、《產經新聞》，近來針對兵庫縣知事齊藤元彥在任內行使「職場霸凌」的傳聞甚囂塵上，且經多名縣廳職員證實，於是兵庫縣議會本月23日召開特別調查委員會，並以非公開的方式向曾目睹職場霸凌的職員求證，光是第一天就有6名職員出席調查。

同時，兵庫縣議會也針對縣廳9700名職員進行問卷調查，詢問是否曾聽聞、目睹，甚至親身經歷齊藤知事的職場霸凌，約有6700人接受調查。結果顯示，38.3%（1750人）曾聽聞知事職場霸凌。其中，1.3%（59人）表示知情、10.2%（466人）表示從知情的人聽說過、26.8%（1225人）表示聽過傳聞。

也有職員爆料，齊藤知事性格火爆、很容易因為一點小事就大發雷霆，包括經常像日劇或韓劇一樣怒敲辦公桌，敲擊聲響遍整間辦公室，因此齊藤知事又被職員們暱稱為「暴君」、「瞬間沸水加熱器」。

綜合各大日媒報導，齊藤知事前往當地視察時，若未能順利搭乘到電梯，便會對身旁的職員怒吼「你是不會先按開門鈕嗎」；或是齊藤知事出席某公開活動時，若無媒體特別來採訪，則會對職員們大發雷霆。

其他職員爆料，因為出差目的地經常需要脫鞋後才能進入，然而齊藤知事只要發現當地若無備妥木鞋拔，便會表現得非常激動，甚至就連辦公桌使用的原子筆沒有墨水，他都能向職員發怒，不僅怒瞪、更是大聲喝斥。

另外，還有職員爆料齊藤知事貪小便宜的行徑，包括在活動彩排場合上，拿走現場全部的零食，或是將螃蟹、牡蠣、海苔等產品「沒有一絲猶豫」全部帶回家。

針對上述爆料事項，齊藤元彥召開記者會時全數否認。

日媒《讀賣新聞》指出，其實早在今年3月中，擔任兵庫縣西播磨縣民局長的男性職員，曾經率先將知事的「7大項目疑惑（指爆料事項）」以文件方式通報給媒體，4月4日更透過縣廳的公益通報制度呈報，結果卻反而遭到齊藤元彥施壓，利用法律上的漏洞率先處以該名男職員停職3個月的處分，而該名男職員更於7月輕生身亡。

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