快訊／大雷雨擴大轟5縣市　防雷擊、淹水

▲午後對流旺盛，部分地區出現大雨。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

對流旺盛，中央氣象署今(24日)下午14時21分針對嘉義縣、嘉義市、彰化縣、雲林縣、南投縣等5縣市發布大雷雨即時訊息，嚴防雷擊及淹水。

氣象署下午14時21分發布大雷雨即時訊息，警戒區域包括嘉義縣、嘉義市、彰化縣、雲林縣、南投縣，持續時間至15時45分。

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氣象署提醒，相關地區民眾外出，請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象署預報，今、明兩天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

▲氣象署針對彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象署提供）

大雷雨即時訊息示警區域

彰化縣：花壇鄉、芬園鄉、員林市、溪湖鎮、田中鎮、大村鄉、埔心鄉、永靖鄉、社頭鄉、北斗鎮、二林鎮、田尾鄉、埤頭鄉、竹塘鄉、溪州鄉

南投縣：南投市、草屯鎮

雲林縣：斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、西螺鎮、古坑鄉、大埤鄉、莿桐鄉、二崙鄉、崙背鄉

嘉義市：東區、西區

嘉義縣：大林鎮、民雄鄉、溪口鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉

