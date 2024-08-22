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社會 社會焦點 保障人權

衛生棉火辣闆娘曝！貼滿保時捷嗨喊：大家開心　結局讓她奧嘟嘟

記者賴文萱／高雄報導

高雄一間越式洗頭店老闆娘為拍搞笑影片，將自己的「粉紅保時捷跑車」貼滿衛生棉，沒想到影片曝光後，引起警方注意，事後抓包她自導自演，依社會秩序維護法將她移送。而在闆娘的ig上，她也曝光相關「犯罪過程」，並稱做影片是要讓大家開心，洗澡好累。

▲▼高雄「粉紅保時捷」遭惡搞！全貼滿衛生棉，警追犯人真相大逆轉。（圖／翻攝社會事新聞影音）

▲火辣越籍闆娘「犯罪過程」曝，拿衛生棉狂貼保時捷：讓大家開心。（圖／翻攝闆娘ig）

根據網路流傳的影片，一名女車主的粉紅保時捷跑車上頭竟被惡搞全部貼滿衛生棉，女車主當下錄影痛罵，「哇賽，我報警察了，誰做的趕快給我出來？我不想把事情變那麼大。」

▲▼火辣越籍闆娘「犯罪過程」曝，拿衛生棉狂貼保時捷：讓大家開心。（圖／翻攝闆娘ig）

▲警方調閱監視器後發現，「粉紅保時捷」上的衛生棉，竟是車主自己貼的。（圖／翻攝社會事新聞影音）

鼓山分局表示，員警前往慶豐街該大樓停車場探訪，並確認影片地點為鼓山區慶豐街某大樓地下停車場。經調閱現場大樓監視器畫面，竟發現該車是車主范女自己黏貼衛生棉後，再拍片上傳影音網站。

在該名闆娘的ig上，她也曝光「犯罪過程」，只見她穿著火辣連身洋裝，手上拿著一大把衛生棉，一片片黏在自己的粉紅色保時捷上，並寫下「做完這個影片讓大家開心，我洗澡好累」。而網友見狀也留言「真會演」、「笑死，拍幹片拍到上新聞了」、「超級可撥」。

鼓山分局後續聯繫到范女到案說明，范女坦承是為了拍攝好笑影片，所以自己黏貼衛生棉。全案詢畢後依違反社會秩序維護法第63條第1項第5款移送高雄地方法院簡易庭裁定，最高可處3日拘留或3萬元罰鍰。

從闆娘的ig上可見，她擁有1萬多名粉絲，自稱「在台灣做生意的越南人，我愛美麗的台灣」，平時樂愛開直播跟粉絲互動，過去也經常拍不少搞笑影片博君一笑，沒想到這次自導自演拍了「衛生棉保時捷」，本想讓大家開心，結果竟意外觸法，這下可能笑不出來了。

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