藏壽司合作吉伊卡哇！爆出超多「求代吃文」：5盤補貼300元

▲藏壽司首度合作吉伊卡哇（ちいかわ）。（圖／藏壽司提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

日本人氣作品《吉伊卡哇（ちいかわ）》在日韓超夯，連台人也瘋爆，悠遊卡公司近日推出吉伊卡哇悠遊卡，全台線上、實體馬上被掃光。最近宣布合作的還有藏壽司，推出18款超萌扭蛋，就有網友求問，「有沒有人可以幫我吃藏壽司啊？我想要這一期的扭蛋」，開出補貼價5盤300元、10盤500元，掀起熱議。

有網友在Threads求助，希望有人幫他去吃藏壽司，因為真的很想要吉伊卡哇的扭蛋，但自己真的吃不了那麼多壽司，「補貼一盤$300/5盤、$500/10盤」，並開出條件「1.可先匯款給您」、「2.需全程錄影，抽到i郵局寄給我。」

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貼文引來大票脆友留言，「選我，我跟男友一餐可以吃到3000」、「我超愛吃壽司，我可以抓一拖拉庫的人去吃，吃爆抽爆」、「我一個人一天就能吃快百盤了，一定幫你吃到整組拿到」、「這工作也太讚！」還有人直呼，「報名！還可以原價，因為我對扭蛋沒興趣。」

除了徵人代吃，也有人發文自薦可代吃，「扭到獎品賣貨便含運內退給你，$20／1盤」，文中透露自己可以吃20～30盤，目前已經有接一單了。還有人直呼，「幫我出餐費就好，我不收錢的，但是我是真的餓。」

其中，還有員工發文，說同事已經要崩潰了，「今天聽到星期五的預約已經達到109件，我是其中一件！別說，我今天已經切了10公斤鮪魚／10公斤鮭魚」，整個可預見會忙翻。就有網友打趣直呼，「從今天開始，是所有藏壽司員工的惡夢，恨透吉伊卡哇。」