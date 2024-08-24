中信台新「雙龍搶珠」！　李彥秀提5建議：考驗彭金隆的政治智慧

▲國民黨文傳會主委李彥秀。（圖／國民黨提供）



記者崔至雲／台北報導

這幾天，新光金控突然成了全台焦點，原台新金預備將新光金納入拼圖，最後一刻中信金也跳出來搶親，形成雙龍搶珠的景象，引發市場關注。國民黨立委李彥秀提出5要點建議金管會與主委彭金隆，認為此次的金金併，不僅是金融專業的考驗，更是政治智慧的展現。

從原本體質欠佳，深陷經營權問題，還需要透過增資，強化壽險子公司資本適足率的新光新控，一下成為台新金控、中信金控爭相搶親的「美嬌娘」。二天前，台新金以相當於11.72元（以台新金8/23股價19.4元換算）換股條件，與新光金達成合意併購的共識；昨天傍晚，中信就加碼至1314億元，股票加現金相當於14.55元的價格，以非合意併購的模式（又稱為敵意併購），公開收購新光金51%的股權，許下「一生一世」的承諾。

李彥秀提到，三家金控的三角劇情，複雜與戲劇化程度，真的是連八點檔都想不出來的精彩劇本。但嚴肅的說，新光金最後嫁給台新金？還是中信金？這是台灣未來「金金併」的重要指標，更是台灣整體金融產業國際競爭力的重要關鍵，高度考驗金管會與彭金隆的專業、願景與政治智慧。金管會的態度將成為關鍵，按照現行法規，中信金送件後15日金管會未否決就可啟動收購。

李彥秀認為，彭金隆與金管會應該從五個層面來進行思考，第一、新光金整體體質的改善，優質合併至為重要，第二、合法的前題下，將股東權益的極大化，第三，金控主要業務的互補性，讓金控的體質更為穩健，第四、鼓勵公司治理與企業社會責任，第五，透過金金併，強化台灣金控業整體國際競爭力。

李彥秀強調，彭金隆過去被認為是「既聰明，點子又多」，此次三家金控的搶親劇碼，對彭金隆而言，不僅是金融專業的考驗，更是政治智慧的展現。

