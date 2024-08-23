淡水晚間大塞車4小時　原因曝光！警依法開罰

▲捷運紅樹林站前有吊車拋錨，交通因此卡關4小時。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

60歲陳姓男子駕駛一輛大型機械起重機吊車，今23日下午5時許，行經新北市淡水區中正東路二段時（紅樹林捷運站）前突然拋錨，車輛因此佔用外側車道，當時正值下班時間，淡水瞬間大打結，轄區警方第一時間獲報到場手控紅綠燈、人力引導，吊車拋錨狀況持續4小時，直到晚間9時許，故障的吊車才移至路旁。警方後續依法製單舉發開罰。

這起事件發生在今23日下午5時20分，60歲陳姓男子駕駛大型機械起重吊車（噸位100頓）準備前往淡水沙崙工地執行吊掛作業，未料，行經紅樹林捷運站前車輛因排檔故障喪失動力，車輛佔用外側車道。分局立即派多名警力到場，並在各路口利用手動控制紅綠燈疏導車流，然而，故障車在晚間9時許才移至路旁等技師到場維修，淡水交通卡關4小時。

警方在現場檢視車輛資料，發現該特種車輛駕駛並未攜帶臨時通行證，另車輛故障佔據道路，無法迅速排除，警方依交通管理處罰條例第59條1項、32條2項製單舉發開罰。淡水分局提醒民眾，開車出門事先檢查車輛狀況，車輛也請定期做保養，避免上路後發生故障意外，導致自己行程耽誤，也造成其他用路人的困擾。