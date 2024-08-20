淡水男尾隨人妻闖屋意圖不軌！做完筆錄獲釋　里長發文籲小心

▲一名男子尾隨人妻進到社區屋內意圖不軌 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市淡水一名38歲吳姓男子，上週五（16日）晚間尾隨獨自返家的女子，謊稱是樓上住戶，隨後趁其不備強闖屋內，抓住女子雙手意圖不軌，所幸當時女子的丈夫在家將他當場制伏，後續警方除依法究辦外，也通報新北衛生局進行處置。然而，吳男在士林地檢署做完筆錄便返家，淡水竿蓁里長王信崇聞訊後，趕緊發文提醒居民務必小心。

據了解，吳姓男子於16日晚間假冒為大樓住戶，謊稱自己忘記帶鑰匙，尾隨一名女住戶回家。當女住戶進入住處時，吳男突然闖入強行抓住女子雙手，企圖性侵。所幸女子的丈夫及時發現，迅速上前壓制吳男並報警，阻止妻子可能遭歹徒侵犯。

警方接獲報案後迅速趕到現場，並將吳男帶回警局。經調查，吳男平時有精神失控的問題，警方依侵入住宅及違反跟蹤騷擾防治法等罪名，將吳男移送士林地檢署偵辦，並通報新北市衛生局進行後續處理。

然而，吳男被函送到地檢署做筆錄後便被釋放返家，事情曝光後，淡水竿蓁里長王信崇在臉書上貼上吳男照片，並描述他年約40歲，非本里人士，持有精神障礙手冊，筆錄做完後被釋放，特請鄉親們務必提高警覺隨時注意可疑人物，各社區大樓也應加強門禁、車庫識別管制，杜絕憾事發生。

▲里長公開貼文警告。（圖／記者戴上容翻攝）