中華電發聲明！　回擊楊植斗：蹭聲量不可取

▲台北市議員楊植斗告中華電信補助愛爾達4.3億轉播奧運，涉嫌特別背信。（圖／記者劉昌松攝）

文／中央社

中華電信補助愛爾達轉播奧運，董事長郭水義遭議員告發特別背信，中華電稍早聲明指出「蹭聲量不可取」，對民意代表以「冤大頭」或「空手套白狼」等用語指控，無視企業承擔商業投資風險、服務收視用戶的努力深感遺憾。

國民黨台北市議員楊植斗日前指控，愛爾達以新台幣5億元取得奧運轉播權，獲中華電信與體育署補助，還收取電視台授權金，形同無本生意，因此告發中華電信董事長郭水義犯特別背信罪。

中華電信今天發布標題為「蹭聲量不可取，讓體育活動凝聚你我」的聲明指出，近日外界人士以「冤大頭」或「空手套白狼」、「金援」等不實用語就奧運轉播傳遞不正確的資訊，造成社會大眾混淆誤解，除阻礙體育運動傳播業務，更可能戕害台灣未來體育活動的發展。

中華電表示，針對這些惡意曲解、蹭聲量的言論提出5點聲明如下，第一、中華電為電信服務科技業，經營影音平台是為創新電信事業發展的商業策略，創造服務差異化，採購體育賽事內容，成為消費者優先收視的運動賽事影視平台，為長期經營的商業策略。

第二、中華電信向愛爾達採購奧運內容，是在符合國際奧委會授權規範下，本於合乎各自經營策略的商業行為；對有民意代表以「冤大頭」或「空手套白狼」等不實用語指控，卻無視企業承擔商業投資的不確定風險、服務收視用戶的努力深感遺憾。

第三、愛爾達與中華電皆是上市公司，恪守相關公司治理規範，並遵行公司治理程序，以維護股東權益；有關取得奧運轉播相關合作約定，尚涉第三方商業行為及營業秘密，均應負有保密及法律遵循義務。

第四、有關大型國際賽事轉播權，被授權方非僅承擔轉播授權費用，尚須面臨賽事恐無法如期舉辦、收視熱度不如預期，甚至成本無法回收的高度風險，民間企業依循運動傳播產業商業規則，不吝投資實屬不易，呼籲各界給予支持及肯定。

第五、中華電於奧運轉播期間，積極運用科技力實現數位平權，不僅以MOD、Hami Video獨家創新科技轉播精彩賽事，更深入偏鄉地區與在地居民共賞。