巴拉圭願與大陸談貿易協議　陸外交部喊話：早日站到歷史正確的一邊

▲巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios）。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

我南美洲唯一友邦巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios）昨（22）日表示，雖對於透過南美洲貿易集團「南方共同市場」（Mercosur）與中國大陸達成貿易協議，抱持「完全開放」態度。對此，大陸外交部發言人毛寧指出，希望巴拉圭政府順應歷史潮流和人民的願望，「早日站到歷史正確的一邊，站到國際社會絕大多數國家的一邊，做出符合本國根本和長遠利益的正確的決斷。」

▲大陸外交部發言人毛寧。（圖／翻攝大陸外交部官網）

毛寧指出，中方重視同南共市包括同拉美的經貿合作，通過雙方的共同努力合作能夠取得積極的進展，「最重要的是巴拉圭政府應當做出正確的決斷。」

由南美洲國家阿根廷、玻利維亞、巴西、巴拉圭、烏拉圭和委內瑞拉等組成的「南方共同市場」（Mercosur）是一個關稅貿易同盟組織，相關官員在官員12日在烏拉圭首都蒙特維多（Montevideo）和大陸代表進行對談。

對於南方共同市場與中國間的貿易協議，潘尼亞抱持「開放態度」，潘尼亞也提到，由於巴拉圭與台灣有邦交關係，所以一直以來當地農民都無法向中國出口穀物，中國不接受巴拉圭承認台灣是中巴雙邊的障礙，「我們對中國的立場是完全開放的，我們支持推進貿易協議。」