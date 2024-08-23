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中國白俄羅斯聯合公報　推動服貿投資協定盡快生效

▲▼中國白俄羅斯聯合公報　推動服貿投資協定盡快生效。（圖／翻攝新華網）

▲李強與白俄羅斯總理高羅夫欽科會見。（圖／翻攝新華社）

文／中央社台北23日電

中國國務院總理李強訪問白俄羅斯，據中白聯合公報，雙方承諾推動服貿和投資協定盡快生效。中國外交部又引述白俄羅斯總統魯卡申柯稱，白中關係正處於歷史最高水平。

李強於22至23日訪問白俄羅斯，中國外交部23日公布中國和白俄羅斯的聯合公報，指李強分別與白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）及總理高羅夫欽科（Roman Golovchenko）舉行會見、會談。

公報指，雙方高度評價中白「全天候全面戰略夥伴關係」及兩國各領域合作成果，認為在兩國元首戰略引領下，中白關係高水平運行。雙方將密切高層交往，擴大互利合作。

公報表示，雙方將繼續在涉及彼此核心利益問題上相互支持，堅決反對外部勢力以任何借口干涉別國內政，堅決反對在民主和人權問題上搞雙重標準。中方支持白俄羅斯走本國人民選擇的、符合本國利益的發展道路，支持白方為維護政治穩定和經濟發展所作努力。

公報提到，雙方確定2030年前中白的重要合作方向，包括承諾推動「中華人民共和國政府和白俄羅斯共和國政府服務貿易和投資協定」盡快生效實施，為雙邊貿易和投資合作創造更加開放、透明、便利的營商環境。

雙方會加強多方面合作，包括產業鏈供應鏈、銀行間信貸金融及科技等合作，深化在機械、生物、雲計算、訊息和通訊技術和農業等領域合作，擴大農產品和食品進入中國市場的機會。

雙方同意加強中歐班列合作及中歐公路直達運輸等；另外，雙方又將逐步加強教育領域合作，提升雙方公民在對方國家的留學規模。

公報稱，白方指出，鑒於粵港澳大灣區的快速發展，為增加地方合作的形式與機制，白俄羅斯有意深化與粵港澳大灣區的合作。

雙方將在防務、司法、執法安全領域加強合作，深化包括軍事人員培訓，聯合打擊網路犯罪、跨國犯罪以及打擊「東伊運」（東土耳其斯坦伊斯蘭運動）等，保障兩國合作項目及企業人員安全。

中國外交部又通報，李強22日上午會見魯卡申柯。盧卡申柯表示，白中關係當前發展勢頭強勁，正處於歷史最高水平，兩國在涉及彼此核心利益等重大問題上始終堅定相互支持。

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