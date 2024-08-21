摩鐵吸毒喝酒悶殺小姊弟！中和單親媽今起訴　交國民法官審理

▲蘇女涉嫌以枕頭悶死9歲女兒、6歲兒子遭起訴，將交由國民法官審理。（圖／記者陳以昇攝）



記者陳以昇、吳佩蓁／新北報導

新北市一名蘇姓單親媽媽疑似因經濟壓力大，今年5月14日在中和某摩鐵，用枕頭先後將9歲女兒、6歲兒子活活悶死，她原本試圖輕生但因體力不支未果，直到下午前來探視的閨蜜發現後立即報警。新北地檢署今依違反家庭暴力防治法、少年福利及權益保障法及刑法家暴故意殺害兒童罪起訴蘇女，並交由國民法官審理。

回顧案情，蘇女5月13日帶著2名小孩入住摩鐵，期間蘇女的徐姓閨蜜及其前夫還前來送餅乾及零食，小姊弟坐在房間乖乖地看電視，當晚蘇女還拍下一對兒女熟睡模樣，上傳臉書當作封面照。

▲蘇女閨蜜前往摩鐵探視，才發現小姊弟遭母親殺害。（圖／記者陳以昇翻攝）



之後蘇女開始喝啤酒及吸食K他命，9時許時，蘇女先用枕頭將9歲大的女兒悶死，女兒不斷掙扎，她確定女兒死亡後才鬆手，10時30分左右，蘇女再用同一個枕頭將兒子悶死，蘇女雙手都是兒女的抓痕。

原本蘇女打算輕生，但因為體力不支、精神不佳呆坐3小時無法動手，徐姓閨蜜14日下午1時許時探訪，小姊弟已明顯死亡，且遺體已經發紫，全案才曝光。

蘇女在警詢時坦承行兇，供稱不堪生活壓力大、喝酒與吸食毒品K他命後情緒不穩，殺害兒女打算同赴黃泉，但被閨蜜阻止；新北地檢署近日偵結，依違反家庭暴力防治法、少年福利及權益保障法及刑法家暴故意殺害兒童罪起訴蘇女，另檢警也將蘇女送交專業精神鑑定，釐清其行凶前後的心神狀況，後續全案將交由新北地院國民法庭審理。

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