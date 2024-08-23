冰島火山又噴發！熔岩裂縫達3.9km　藍湖溫泉疏散客人關閉

▲冰島火山22日噴發，航班並未受到影響。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

冰島雷克雅內斯半島（Reykjanes Peninsula）一座火山22日噴發，熾熱熔岩、煙霧不斷竄出。這是自去年12月以來的第6次噴發，航班並未受到影響，但火山噴發地點附近的地熱溫泉藍湖（Blue Lagoon）已疏散客人，並宣布23日關閉。

路透、紐約時報等報導，這次的火山噴發地點位在Sundhnukar火山口，在當地22日晚間9時許開始噴發，此前當地曾發生多起地震，依據火山直播畫面，熾熱熔岩不斷從地底湧出，火紅熔岩與夜空形成強烈對比。冰島氣象局透過聲明表示，火山噴發裂縫總長達3.9公里，在40分鐘內擴展1.5公里。

LIVE: Iceland volcano erupts, spewing lava fountains https://t.co/AKECRfucIX — Reuters Science News (@ReutersScience) August 22, 2024

冰島外交部透過社群平台X表示，現階段影響僅限於噴發地點附近的地區，周邊區域已進行疏散。地熱溫泉藍湖已經疏散遊客，並宣布23日關閉，作為預防措施。基夫拉維克機場（Keflavik Airport）指出，航班並未受到影響。

▲這次噴發的火山是雷克雅內斯半島斯瓦特森基（Svartsengi）火山系統的一部分。（圖／路透）

這次噴發的火山是雷克雅內斯半島斯瓦特森基（Svartsengi）火山系統的一部分，自2021年以來，該地區已記錄到9次火山噴發，光是今年就發生多次。不過在2021年多起火山噴發事件出現之前，雷克雅內斯半島的火山已休眠約800年。

根據研究，岩漿正在地下積聚，引發在冰島首都雷克雅維克南部地區新火山活動的警示。科學家警告，雷克雅內斯半島可能在未來數十年或是好幾個世紀反覆出現火山噴發。

雷克雅內斯半島的火山噴發屬於裂縫噴發，不會引起大爆炸或是有大量火山灰擴散至平流層，通常不會擾亂空中交通。