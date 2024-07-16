港鐵變屍速列車！數十乘客尖叫逃命「狂奔到車尾」　雜物丟滿地

▲港鐵上有數十名乘客尖叫逃命，往車尾狂奔。（圖／翻攝臉書／香港突發事故報料區）



記者柯振中／綜合報導

港版《屍速列車》？香港臉書社團近日流傳多張照片，當時有乘客坐在車廂內，卻突然有數十名乘客一路衝來，一邊尖叫一邊逃跑，地上還散落了大量個人物品，讓人嚇得不輕。對此，港鐵則回應，該輛列車上有名男乘客情緒不穩，在車廂內叫喊、奔跑，導致其他乘客躲避，才會發生這起事件。

一名網友近日在臉書社團「香港突發事故報料區」發布照片，指稱他6月29日搭乘港鐵，從金鐘往尖沙咀的途中，突然有數十名乘客從其他車廂奔來，一邊尖叫一邊衝向車尾，畫面相當恐怖。

▲▼港鐵上有數十名乘客尖叫逃命，往車尾狂奔。（圖／翻攝臉書／香港突發事故報料區）



這群乘客跑到車尾後，留下了一地雨傘、鞋子、拖鞋、包包及水壺等私人物品，現場一片狼藉，也讓人嚇得不輕，宛如電影《屍速列車》裡的場景。

根據《香港01》報導，港鐵對此回應，6月29日下午3點15分左右，有名男乘客搭乘荃灣綫列車，疑似因為情緒不穩，在車廂內大叫、奔跑，其他乘客為了躲避，才會跑去其他車向。當下有乘客拉下緊急求助鈕，車站人員獲報後前往現場幫忙，並將情緒不穩的乘客帶下車，事件平安解決。