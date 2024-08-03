一起看奧運轉播！家中長輩「1舉動」他崩潰　爆多+1怒：會中風

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多人會緊盯巴黎奧運賽事，準時收看轉播支持台灣選手，不少觀眾也會跟家人一起看，就有大票網友看得超崩潰，「跟長輩看球賽，覺得他們真的不ok」、「真的不要跟家裡長輩一起看比賽，會看到中風」、「+1，超愛唱衰的！」「超討厭跟我爸一起看比賽==」，話題意外爆共鳴。

不只一位網友在Threads上抱怨，不要跟家中長輩一起看比賽，就有網友直呼，很不喜歡台灣父母「put down」的教育方式，「看球賽先輸第一局就說：飛機票可以先買了。或是問戰局： 輸了嗎？」「為什麼不期待後面可能還有機會翻盤？為什麼不是問：贏了嗎？」

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還有人直呼看到快中風，因為長輩常常邊看邊插話「啊輸了啦」、「（帶傷打）都是藉口啦」、「吼他們打球都很心機餒！都要吊來吊去的，你看，出界了齁」、「啊都要輸了是要加什麼油？差10幾分要怎麼追啦！」但他也強調，還是很愛家人，只是如果要一起看比賽，就會覺得「很躁」。

有一日球迷則直呼，很不喜歡跟長輩一起看比賽，「知道對方排名比我們的高就會說『我看很難』；看到台灣失分就說『哦慘了沒救』；看到連續失分還會說『怎麼那麼遜啊』。」也有人有感道，最討厭看比賽在分數落後或輸球時，一起看比賽的人會說，「打這麼難看不要打了」、「連8強都打不進去很丟臉」等言論，「莫名火都要燒上來了」，話題引發共鳴。