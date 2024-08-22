大貨車北宜公路避讓機車超車　衰撞路旁護欄還鏟斷電線桿

▲羅男駕駛大貨車行經北宜公路，閃避機車不慎衝撞護欄並將電線桿撞斷。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市新店區北宜公路今天（22日）發生一起大貨車自撞護欄事故。一名男子駕駛大貨車沿著北宜公路，從新店出發往宜蘭方向行駛，行經事故地點時，男子為了閃避企圖超車的機車，向路旁偏行不慎失控衝撞護欄，造成電線垂落地面。警方抵達，男子表示不需送醫，通知台電、工務人員到場處理。

據了解，駕駛大貨車的39歲羅姓男子，今天早上10時許，開車準備前往宜蘭載運輪胎，行經北宜路七段，一輛機車從後方疾駛而來，並且超越羅男所駕駛的大貨車，羅男為了閃避保持距離，不慎失控撞破護欄衝入路旁邊坡，就連路邊的電線桿都慘遭撞斷，造成電線垂落橫跨路面，一度造成交通中斷。

▲羅男撞斷電桿後，電線垂落導致雙向通行一度中斷。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方獲報，抵達現場進行交通管制，避免垂落電線不會影響其他用路人。救護人員抵達，經檢視羅男右側膝蓋有擦傷，但羅男表示不願就醫，警方對其酒測，並未發現酒駕的情況，目前台電及景美工務段人員都已到場，並排除垂落的電線，交通恢復通行，發生事故原因，仍待警方進一步釐清。

▲羅男所駕駛的大貨車險翻落一旁茶園內。（圖／記者陸運陞翻攝）