南投返鄉青年創立劇團　稅務出張所公演《擁抱永夜的靈魂》

▲「莎小戲」劇團將於南投縣稅務出張所公演《擁抱永夜的靈魂》。（圖／「莎小戲」劇團提供）

記者高堂堯／南投報導

近3年連續獲選南投縣傑出藝文團隊的「莎小戲」劇團，將於9月7、8日於南投稅務出張所公演戲劇作品《擁抱永夜的靈魂》，撫慰現代社會中各個受傷的心靈。

莎小戲劇團為南投返鄉青年王郁嵐創立，團隊近年來嘗試在不同的場域進行演出：例如臺灣歷史博物館、臺南鷲嶺社區、南投公有菜市場、南投武德殿等，希望拉近戲劇與民眾日常生活的距離，同時也以藝術形式關懷在地的故事；該劇團於前年推出《走入庭院的我》，感動不少臺南的觀眾，沉浸式戲劇《擁抱永夜的靈魂》則是其病痛情緒系列的第二部作品，並將回到南投演出。

劇團指出，演出場地南投稅務出張所，雖為位處市中心的歷史建築，卻鮮少有人實際走進這座「南投小白宮」裡，就如同現代人無時無刻都在過濾著爆炸的資訊量、複雜的關係網絡，但卻很少停下來走進內心，問問自己：「我好嗎？」「莎小戲」因此將出張所打造成一間晚間限定的茶館，透過一則神秘的邀請，帶領觀眾探索茶館裡的不同空間，也是一段解謎情緒的歷程，讓觀眾一邊認識出張所的故事，也能好好與自己對話。

此次演出的購票方式採取線上填寫表單（https://reurl.cc/OrAgMg），加入劇團Line好友便能享有優惠價200元；更多詳細資訊，歡迎上臉書搜尋粉絲專頁「莎小戲」，或電話洽詢王小姐0989181902或卓先生0928005270。